Неделя после турниров «Большого шлема» может быть богатой на события и другие турниры, но не на приезд уставших топов. После Уимблдона состоятся соревнования в Ньюпорте, Бостаде и Гамбурге, и отсутствие высокорейтинговых теннисистов – не повод отрываться от просмотра тенниса. Совместно с букмекерской компанией «Марафон» Eurosport.ru рассказывает о лучших матчах и помогает определиться со ставками.

ATP Гамбург. Ласло Дьере (Сербия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия), 13 июля

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Вторая ракетка Германии рано покинул Уимблдон, наткнувшись в первом круге на второго сеяного Даниила Медведева. Штруфф вернулся в Германию, чтобы сыграть в Гамбурге, и не на траве, а снова на грунте. Грунтовые результаты Ян-Леннарда в 2021-м были неплохи: в первом круге «Ролан Гаррос» он убрал Андрея Рублева, который не приедет защищать титул.

Дьере идет ниже в рейтинге ATP. На грунте в сезоне-2021 у него было пять поражений подряд, а общая статистика – семь поражений и восемь побед. Четыре выигранных матча пришлись на начало песочного сезона и состоялись еще в апреле в Кальяри – серб дошел до финала, где уступил Лоренцо Сонего. Вряд ли у него будут шансы и против Штруффа.

ATP Бостад. Ришар Гаске (Франция) – Марко Чеккинато (Италия), 12 июля

Итальянец идет ниже в рейтинге (82 место против 54-го), но играет на любимом грунте против 35-летнего ветерана Гаске, который предпочитает более твердые покрытия. На грунте в 2021-м Марко выиграл 18 матчей, лучшей стала серия в Парме – он дошел до финала и проиграл Себастьяну Корде.

Последний и единственный очный матч взял Гаске со счетом 2-0 по сетам – но на харде в Дубае: теннисисты тоже встречались в первом круге. Больше они друг с другом не играли.

ATP Ньюпорт. Дженсон Бруксби (США) – Евгений Донской (Россия), 12 июля

Евгений Донской Фото: Getty Images

Опыт против молодости: Донскому 31 год, Бруксби – всего 20. Аналитики верят в юного американца, так как результаты Донского на траве в текущем сезоне далеки от идеальных. Он выиграл всего два матча из пяти и уступил в первой же встрече квалификации Уимблдона неизвестному португальцу Фредерику Феррейре Силве.

Бруксби также не топ тенниса, еще не играл в этом сезоне на траве и идет 152-м в рейтинге (ниже Донского), но отлично проявил себя на «Челленджерах» – правда, хардовых. Но до поражения в первом круге «Ролан Гаррос» от Аслана Карацева у него была серия из 13 побед – и это впечатляет. Значит, парень знает, что такое стабильность.

ATP Гамбург. Бенуа Пэр (Франция) – Ричардас Беранкис (Латвия), 12 июля

Ставить на шоумена Пэра слишком рискованно: в 2021 году экстравагантный француз выиграл три матча из 21, а болельщики чаще обсуждают не его игру, а его выходки. То Бенуа плюнул на корт, то поскандалил с судьей, то обматерил все вокруг. Поэтому и в Гамбурге стоит уверенный коэффициент на старательного Беранкиса – неважно, что его рейтинг ниже.

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