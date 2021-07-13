Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сыграет на Олимпийских играх в Токио.
«Во время травяного сезона я почувствовал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен пропустить Олимпиаду. Я очень разочарован, так как это было честью и ярким событием карьеры каждый раз, когда я представлял Швейцарию. Я уже начал реабилитацию в надежде вернуться в тур позже этим летом. Желаю всей команде Швейцарии удачи, буду болеть издалека», – написал 39-летний Федерер.
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- Теннисная программа на Олимпийских играх пройдет с 24 июля по 1 августа.
- Федерер – чемпион Пекина-2008 в парном разряде, спустя четыре года завоевал в Лондоне личное серебро.
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