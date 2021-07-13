Польские теннисисты Ига Швёнтек и Хуберт Хуркач 13 июля встретились в выставочном матче в Гдыне.
Игра прошла перед стартом местного турнира WTA и отъездом польской делегации на Олимпийские игры в Токио. Поединок проводился в формате одного сета, Ига сенсационно выиграла 6:3, – об этом пишет Sport.pl.
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- Хуберт Хуркач в 1/8 финала Уимблдона обыграл первую ракетку России Даниила Медведева в пяти сетах (2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3).
- Ига Швёнтек – победительница «Ролан Гаррос»-2020.
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