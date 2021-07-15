Канадская теннисистка Эжени Бушар снова оказалась в центре внимания в твиттере.

В феврале 2017 года экс-пятая ракетка мира проиграла спор фанату по результату матча Супербоула и согласилась пойти с ним на свидание. И вот спустя почти 4 года Эжени ввзялась в новую историю. Спортсменка, у которой насчитывается 1,6 миллионов фолловеров в твиттере, опубликовала ссылку на трек рэпера Мэтта Йонга из Монреаля. Он называется «Эжени Бушар» и написан в честь 27-летней теннисистки.

«Мне только что прислали это... Просто кайф! Чувак, свяжись со мной! Можно сняться в клипе?» – написала Бушар. Ответ фаната, на которого подписано всего 179 человек, не заставил себя ждать: «Черт возьми, да, определенно можешь! Кажется, намечается лучшее камео в истории клипов!»

Уимблдон От финала Уимблдона до 3-й сотни. Причины провала Бушар 02/07/2021 В 07:05

Белокурая красотка из Канады ворвалась в WTA-тур в 2014-м. За год Эжени спрогрессировала до пятой ракетки мира, стала финалисткой Уимблдона и дошла до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос».

В настоящее время Бушар занимает 117-е место мирового рейтинга. Последнюю игру на турнирах WTA она провела в марте.

Теннис «Декабрьское настроение!» Бушар отметила начало зимы фото в купальнике 01/12/2020 В 19:34