Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис сыграли свадьбу.
В инстаграме Монфис опубликовал фото с фигурками супергероев, олицетворяющих Свитолину и его самого. Подпись под статуэтками гласит: «Мистер и миссис Монфис, 16 июля 2021 год». Француз подписал фотографии фразой «Важный день».
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  • Гаэль и Элина встречаются с начала 2019-го.
  • Они объявили о помолвке в апреле 2021-го.
Гаэль Монфис подарил Элине Свитолиной кольцо на помолвку за 700 тысяч евро
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