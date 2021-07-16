Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис сыграли свадьбу.
В инстаграме Монфис опубликовал фото с фигурками супергероев, олицетворяющих Свитолину и его самого. Подпись под статуэтками гласит: «Мистер и миссис Монфис, 16 июля 2021 год». Француз подписал фотографии фразой «Важный день».
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- Гаэль и Элина встречаются с начала 2019-го.
- Они объявили о помолвке в апреле 2021-го.
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