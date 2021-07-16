Гаэль Монфис и Элина Свитолина сыграли свадьбу. Пара организовала праздник в Женеве, где устроила красивую фотосессию.

Пара также позировала перед фотографом с родителями.

Теннис Свитолина и Монфис сыграли свадьбу 2 ЧАСА НАЗАД

Среди гостей свадьбы – звездная пара актрисы Кристины Милиан (снималась в «Зачарованных» и «Американском пироге») и певца Матта Покора.

Подружка невесты – блогер Валерия Потлова.

Снимками поделился и брат Элины Свитолиной Юлиан.

Когда празднование завершится, теннисная пара отправится в Токио, где будет представлять свои страны на Олимпийских играх.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина встречаются с начала 2019-го.

Спортсмены объявили о помолвке в апреле 2021-го.

Ролан Гаррос Несеяная Крейчикова выбила Свитолину с «Ролан Гаррос» 05/06/2021 В 11:48