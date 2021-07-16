Гаэль Монфис и Элина Свитолина сыграли свадьбу. Пара организовала праздник в Женеве, где устроила красивую фотосессию.
Пара также позировала перед фотографом с родителями.
Теннис
Свитолина и Монфис сыграли свадьбу
Среди гостей свадьбы – звездная пара актрисы Кристины Милиан (снималась в «Зачарованных» и «Американском пироге») и певца Матта Покора.
Подружка невесты – блогер Валерия Потлова.
Снимками поделился и брат Элины Свитолиной Юлиан.
Когда празднование завершится, теннисная пара отправится в Токио, где будет представлять свои страны на Олимпийских играх.
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