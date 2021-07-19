Теннисное внимание России уже приковано к Олимпийским играм: лучшая восьмерка не без приключений заселилась в Токио (Карен Хачанов с трудом поместился в ванную комнату) и ждет жеребьевки. Но турниры для теннисистов, которые не сыграют на Играх, не прекращались – с 12 по 18 июля стучали желтым мячом в Гамбурге, Ньюпорте, Бостаде, Будапеште, Праге и Лозанне.

Казахско-украинский финал Будапшета

В столице Венгрии второй титул в карьере завоевала представительница Казахстана Юлия Путинцева. В финале она обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 6:0. Матч продлился всего 1 час 10 минут. Путинцева была хуже в плане попадания подачи, но выиграла 70,7% очков с первой, а Калинина – только 38,2%. Также Юлия реализовала пять из восьми брейк-поинтов, соперница взяла единственный решающий мяч на чужой подаче.

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Из российских теннисисток в сетке Будапешта играла только Анна Калинская. Неудачно – в первом же круге она вылетела от будущей финалистки Калининой. Белоруска Александра Саснович проиграла во втором круге, а украинка Катерина Козлова нарвалась на яростную Путинцеву.

Бублик – полуфиналист Ньюпорта

Еще один успех Казахстана мог состояться за океаном в Ньюпорте, но Александр Бублик дошел только до полуфинала – уступил южноафриканцу Кевину Андерсону со счетом 4:6, 7:6(3), 7:5. Бублик прошел легендарного хорвата Иво Карловича и Джейсона Юнга из Тайваня. А Андерсон победил в борьбе за титул 20-летнего Дженсона Бруксби из США – 7:6(8), 6:4. В первом круге американец высадил Евгения Донского.

А Андерсону наверняка запомнится первый матч против украинца Ильи Марченко. Во время игры на корт выбежал заяц: пересек травяную площадку, посидел на линии, а потом бросился обратно. Незваный гость ускакал сам – за ним даже закрыли калитку.

Победа норвежца на глазах у шведов

В шведском Бостаде победил лучший теннисист Норвегии – Каспер Рууд одолел аргентинца Федерико Кориа со счетом 6:3, 6:3. 22-летний норвежец взял второй титул за два месяца – до этого он победил в Женеве. Рууд прошел датчанина Хольгера Руне, влетел в третий круг на неявке Хенри Лаксонена и переиграл в полуфинале Роберто Карбальеса Баэну.

Кориа, в 29 лет игравший первый финал на уровне ATP, провел не менее выдающийся турнир: высадил Франсиско Черундоло, Марко Чеккинато и одного из топовых грунтовиков Кристиана Гарина. Полуфинал был даже проще четвертьфинала – немец Янник Ханфманн почти не сопротивлялся.

Циципас не обошел Надаля в рейтинге ATP

У четвертой ракетки мира Стефаноса Циципаса не получился травяной сезон: проведя выдающийся отрезок на грунте, он выбыл в первом круге Уимблдона. Турнир в Гамбурге позволил вернуться на глину, где нужно было защищать очки за финал, и по итогам грек мог взлететь на третье место, потеснив Рафаэля Надаля. Но Стефанос одолел лишь Доминика Кёпфера, а в четвертьфинале потерпел поражение от будущего финалиста – серба Филиппа Крайиновича. 6:3, 1:6, 3:6 – и Стеф отправляется готовиться к Олимпиаде.

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Крайинович в финале сошелся с испанцем Пабло Каррено Бустой. Испанец оказался успешнее – 6:2, 6:4 менее чем за полтора часа, шестой титул и 11-е место в обновленном рейтинге ATP. Пабло – вторая ракетка Испании вслед за Рафой: Роберто Баутиста Агут откатился на 16-ю строчку.

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1-й титул Зиданшек и победная серия Крейчиковой

Словенская теннисистка Тамара Зиданшек взяла первый титул, обыграв в финале Лозанны француженку Клару Бюрель – 4:6, 7:6(5), 6:1. Она прошла Марину Мельникову из России, Мэнди Минеллу из Люксембурга, итальянку Лючию Бронцетти и бельгийку славянского происхождения Марину Заневскую.

Помимо Мельниковой, в сетке было еще три теннисистки из России: Варвара Грачева вылетела в первом круге от Минеллы, Анна Блинкова прошла белоруску Говорцову, но уступила Бронцетти, Наталья Вихлянцева в четвертьфинале проиграла Заневской, а Камиллу Рахимову во втором круге выбила будущая финалистка Бюрель.

Еще один титул разыграли в Праге, где не было равных чемпионке «Ролан Гаррос» Барборе Крейчиковой. За час семь минут она расправилась с соотечественницей Терезой Мартинковой – 6:2, 6:0. А первая сеяная Петра Квитова сенсационно вылетела в первом круге от квалифайера Ребекки Шрамковой. Анастасия Гасанова дошла до второго круга, Виталия Дьяченко оступилась уже в первом.

ATP Гамбург Крайинович – пушка страшная! Сломал пополам ракетку Циципаса 16/07/2021 В 20:02