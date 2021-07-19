ATP и WTA обнародовали актуальные рейтинги теннисистов за 19 июля. На неделе состоялись турниры в Гамбурге, Ньюпорте, Бостаде, Будапеште и Лозанне.

В мужской топ-10 изменений нет. Первую строчку занимает представитель Сербии Новак Джокович. На второй позиции располагается российский теннисист Даниил Медведев. Испанец Рафаэль Надаль – третий.

Андрей Рублев сохранил седьмую строчку, Аслан Карацев и Карен Хачанов расположились на 24-м и 25-м местах. Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь

ATP Гамбург Буста взял 6-й титул и приблизился к топ-10 2 ЧАСА НАЗАД

Даниил Медведев Фото: Getty Images

1. Новак Джокович (Сербия) – 12113 очков

2.Даниил Медведев (Россия) – 10370

3. Рафаэль Надаль (Испания) – 8270

4. Стефанос Циципас (Греция) – 8150

5. Александр Зверев (Германия) – 7475

6. Доминик Тим (Австрия) – 7425

7. Андрей Рублев (Россия) – 6255

8. Маттео Берреттини (Италия) – 5488

9. Роджер Федерер (Швейцария) – 4215

10. Денис Шаповалов (Канада) – 3625

...

24. Аслан Карацев (Россия) – 2304

25. Карен Хачанов (Россия) – 2235

У женщин также опубликован новый рейтинг WTA. Барбора Крейчикова, выигравшая третий из последних четырех турниров, поднялась на 11-ю строчку. От топ-10 она отстает на два очка. Чемпионка Будапешта Юлия Путинцева вернулась в топ-35, прибавив семь позиций, а Тамара Зиданшек, победившая в Лозанне, дебютировала в топ-40.

Юлия Путинцева, Казахстан, Australian Open 2021 Фото: Getty Images

1 (1) Эшли Барти (Австралия) – 9635 очков

2 (2) Наоми Осака (Япония) – 7336

3 (3) Арина Соболенко (Беларусь) – 6965

4 (4) София Кенин (США) – 5640

5 (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 5331

6 (6) Элина Свитолина (Украина) – 5125

7 (7) Каролина Плишкова (Чехия) – 4975

8 (8) Ига Швёнтек (Польша) – 4695

9 (10) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165

10 (9) Симона Халеп (Румыния) – 4115

11 (13) Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113

18 (18) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3420

31 (31) Дарья Касаткина (Россия) – 2090

33 (33) Вероника Кудерметова (Россия) – 2040

34 (34) Екатерина Александрова (Россия) – 2000

35 (42) Юлия Путинцева (Казахстан) – 865

43 (41) Светлана Кузнецова (Россия) – 1693

54 (55) Людмила Самсонова (Россия) – 1431

Из-за пандемии коронавируса списание очков в рейтинге ATP производится частично.

После турнира в Майами рейтинг WTA разморожен.

WTA Будапешт Путинцева взяла 2-й титул в карьере – победила украинку в финале 15 ЧАСОВ НАЗАД