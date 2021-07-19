ATP и WTA обнародовали актуальные рейтинги теннисистов за 19 июля. На неделе состоялись турниры в Гамбурге, Ньюпорте, Бостаде, Будапеште и Лозанне.
В мужской топ-10 изменений нет. Первую строчку занимает представитель Сербии Новак Джокович. На второй позиции располагается российский теннисист Даниил Медведев. Испанец Рафаэль Надаль – третий.
Андрей Рублев сохранил седьмую строчку, Аслан Карацев и Карен Хачанов расположились на 24-м и 25-м местах. Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь.
ATP Гамбург
Буста взял 6-й титул и приблизился к топ-10
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
1. Новак Джокович (Сербия) – 12113 очков
2.Даниил Медведев (Россия) – 10370
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 8270
4. Стефанос Циципас (Греция) – 8150
5. Александр Зверев (Германия) – 7475
6. Доминик Тим (Австрия) – 7425
7. Андрей Рублев (Россия) – 6255
8. Маттео Берреттини (Италия) – 5488
9. Роджер Федерер (Швейцария) – 4215
10. Денис Шаповалов (Канада) – 3625
...
24. Аслан Карацев (Россия) – 2304
25. Карен Хачанов (Россия) – 2235
У женщин также опубликован новый рейтинг WTA. Барбора Крейчикова, выигравшая третий из последних четырех турниров, поднялась на 11-ю строчку. От топ-10 она отстает на два очка. Чемпионка Будапешта Юлия Путинцева вернулась в топ-35, прибавив семь позиций, а Тамара Зиданшек, победившая в Лозанне, дебютировала в топ-40.
Полный рейтинг – тут.
Юлия Путинцева, Казахстан, Australian Open 2021
Фото: Getty Images
1 (1) Эшли Барти (Австралия) – 9635 очков
2 (2) Наоми Осака (Япония) – 7336
3 (3) Арина Соболенко (Беларусь) – 6965
4 (4) София Кенин (США) – 5640
5 (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 5331
6 (6) Элина Свитолина (Украина) – 5125
7 (7) Каролина Плишкова (Чехия) – 4975
8 (8) Ига Швёнтек (Польша) – 4695
9 (10) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165
10 (9) Симона Халеп (Румыния) – 4115
11 (13) Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113
18 (18) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3420
31 (31) Дарья Касаткина (Россия) – 2090
33 (33) Вероника Кудерметова (Россия) – 2040
34 (34) Екатерина Александрова (Россия) – 2000
35 (42) Юлия Путинцева (Казахстан) – 865
43 (41) Светлана Кузнецова (Россия) – 1693
54 (55) Людмила Самсонова (Россия) – 1431
- Из-за пандемии коронавируса списание очков в рейтинге ATP производится частично.
- После турнира в Майами рейтинг WTA разморожен.
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