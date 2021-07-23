Новак Джокович и Даниил Медведев, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова – герои и героини матчей первого круга Олимпиады в Токио.

Новак Джокович – Уго Дельен, 1/32 финала

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Новак Джокович Фото: Getty Images

В этой паре все до слез просто. С 2012 года боливиец провел 21 матч на харде и выиграл всего пять из них. Две победы он добыл в этом сезоне в квалификации Australian Open, но, конечно же, ни один из соперников не был топом. Очевидно, что Уго – слабейший или один из слабейших игроков, которые могли достаться Джоковичу. Серб, который парит на волне успеха от победы на Уимблдоне, разгромит противника и не моргнет.

Даниил Медведев – Александр Бублик, 1/32 финала

Даниил не провел ни одного официального матча после поражения от Хуркача в 4-м круге Уимблдона. Он тренировался в академии Патрика Муратоглу и сыграл пару тренировочных встреч, но не более. В то же время Бублик съездил в Ньюпорт и дошел до полуфинала на местной траве.

Да, хард – любимое и самое удобное для Медведева покрытие, но ему все равно потребуется время на раскачку. Если Бублик не станет валять дурака (на Олимпиаде в это не верится), то на одной только подаче сможет удержать фору в +5 геймов.

Сара Эррани – Анастасия Павлюченкова, 1/32 финала

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

Павлюченкова – единственная теннисистка из России, которая имеет шансы выйти во 2-й круг. Объективно: у Александровой, Весниной и Кудерметовой немного шансов против Мертенс, Остапенко и Мугурусы соотвественно. Настя в неплохой форме, несмотря на отсутствие практики после Уимблдона.

Эррани недавно подошла к топ-100 рейтинга, но точно не благодаря выступлениям на харде – последнюю победу на этом покрытии она одержала в начале года. Павлюченкова должна уверенно закрыть итальянку, не затратив слишком много сил.

Алена Остапенко – Елена Веснина, 1/32 финала

Веснина изначально не должна была выступать в одиночном разряде – она экстренно заняла место травмированной Дарьи Касаткиной. Естественно, главным для Елены остается парный разряд, где у нее значительно больше шансов на мощное выступление в паре с Вероникой Кудерметовой.

Вряд ли Веснина будет сильно упираться в матче против Остапенко. Соперница объяективно сильнее, тем более знаменосец своей страны – Алена будет биться, как в последний раз.

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