Российская пара Вероника Кудерметова/Елена Веснина обыграла во втором круге Олимпиады в Токио дуэт из Нидерландов Кики Бертенс/Деми Схурс – 6:2, 3:6, 10:7.

Матч продолжался 1 час 14 минут. На счету россиянок 4 эйса и ни одной двойной ошибки, у соперниц – наоборот.

Кудерметова и Веснина – финалистки Уимблдона-2021.

В 2016 году Веснина победила на Олимпиаде в Рио в паре с Екатериной Макаровой.

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