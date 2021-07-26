Российская пара Вероника Кудерметова/Елена Веснина обыграла во втором круге Олимпиады в Токио дуэт из Нидерландов Кики Бертенс/Деми Схурс – 6:2, 3:6, 10:7.
Матч продолжался 1 час 14 минут. На счету россиянок 4 эйса и ни одной двойной ошибки, у соперниц – наоборот.
- Кудерметова и Веснина – финалистки Уимблдона-2021.
- В 2016 году Веснина победила на Олимпиаде в Рио в паре с Екатериной Макаровой.
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