Перед стартом Игр теннисисты были готовы к непростой обстановке: отсутствию зрителей, жестким антиковидным мерам и невозможности покидать олимпийскую деревню. Позднее к ним добавились не самые люксовые условия проживания в номерах с картонными кроватями и крохотными душевыми. Но самый ад начался со стартом турнира – в первый же день игроки испытали на себе все прелести токийской жары.

Намеки на то, что будет тяжело, проскочили еще раньше, когда во время квалификации в минус первый день солнечный удар получила российская стрелок из лука Светлана Гомбоева. А уже в первом круге свой матч с трудом доиграла Анастасия Павлюченкова: первая ракетка России встречалась с итальянкой Сарой Эррани и при счете 6:0: 3:1 вызвала врача. «От жары мне слишком тяжело было играть, – рассказала после матча Настя. – В Бразилии на Играх было жарко, но терпимо, сегодня же еще и нереальная влажность, кажется, 70 процентов. До сих пор болит голова после матча».

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Игра Павлюченковой стартовала в 5:10 по Москве или в 11:10 по токийскому времени. В этот момент в японской столице термометры показывали запредельные 34 градуса, которые в сумме с высочайшей влажностью привели к пограничным условиям. Даниил Медведев в перерывах встречи с Александром Бубликом стягивал футболку и обдувал себя из специальной трубы, а его соперник обливался водой из бутылки.

«Считаю, что нужно делать, как в Мексике, где матчи начинаются часов в шесть вечера, – прокомментировал условия Медведев. – Жара к этому времени сильно спадает. Не думаю, что по ходу турнира что-нибудь изменится, но можно было бы так сделать. Минута перерыва во время смены сторон – просто смешно. Думаю, из 200 игроков 195 со мной согласятся. Должно быть полторы минуты». С Даниилом согласился и Новак Джокович, который в первом круге только в переносном смысле не запарился против боливийца Уго Дельена.

Новак Джокович Фото: Getty Images

«Все еще жду встречи с игроком, которому бы нравилась такая погода. Играть на такой жаре в сочетании с 90 – или сколько там – процентной влажностью очень тяжело, – жаловался серб. – «Не понимаю, почему ITF не хочет сдвинуть матчи на более позднее время. Последний матч на центральном корте сегодня закончился еще до пяти вечера. Надеюсь, удастся достичь какого-то понимания с ITF. Все спортсмены мечтают об Олимпиаде, и не хочется, чтобы она закончилась через полтора часа после выхода на корт из-за того, что не можешь продолжать».

В теннисном турнире идет четвертый день из девяти, но действий от ITF так и не последовало, за исключением публикации памятки для игроков, как вести себя в удушающую жару и какие преимущества они могут получить. На сайте организации сказано, что, если градус поднимается до 30,1℃, то активируется политика экстремальных погодных условий. В этом случае перерывы между геймами и сетами увеличиваются до полутора минут. Также игроки получают возможность взять 10-минутный перерыв перед решающим сетом, если этого хочет один из участников встречи. Спортсмены могут покинуть корт, принять душ или ванну, сменить экипировку или перекусить. В случае, если температура продолжит расти, то специальная группа организаторов может принять решение о переносе матчей, но пока такого не происходило.

Почему же матчи в Токио начинаются так рано и не могут быть перенесены на более позднее время, когда воздух становится более пригодным для игры? Виной всему США, а точнее – американская телевещательная компания NBC. Она является главной при показе Олимпиады у себя в стране и одной из главных в мире, поэтому просит считаться с собой при составлении расписания. Теннис, как премиальный и популярный в Штатах вид спорта, начинается в 22:00 по местному времени – таким образом зрители могут зацепить хотя бы немного матчей в более-менее удобный для просмотра отрезок.

Спортсменам остается лишь бороться между собой и с обстоятельствами. К их несчастью, в современном спорте, где рулят финансы и не всегда учитываются мнения главных участников, приходится мириться с происходящим.

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