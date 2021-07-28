Олимпиада в Токио в самом разгаре – Eurosport.ru и БК Марафон подготовили прогнозы на решающие стадии теннисного турнира с участием теннисистов из России и бывшего СНГ.

Даниил Медведев (Россия) – Пабло Каррено (Испания)

Токио-2020 Веснина/Кудерметова в 1/2 и 2 пары в миксте. Сетки дуэтов на ОИ ЧАС НАЗАД

Даниил Медведев, Россия, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Даниил провел тяжелейший и изматывающий матч против Фабио Фоньини, по ходу которого едва не отказался от борьбы из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой. Российский теннисист через силу добыл победу и прошел в заслуженный четвертьфинал, где сыграет с испанцем Пабло Каррено.

Соперники не так давно встречались на траве, и на Мальорке Даниил уверенно победил. Сейчас Медведев сыграет на еще более подходящем ему покрытии – это придаст ему сил и шансов еще быстрее пройти испанца. Фору -4 по геймам русский топ должен оформить.

Карен Хачанов (Россия) – Юго Умбер (Франция)

Ставка на Карена может показаться чисто патриотической, чтобы мысленно приблизить российский полуфинал, но на самом деле это не так. Хачанов играет достаточно сильно в последний месяц – четвертьфинал Уимблдона подтверждает. В Токио он задавил Нисиоку, Дакуорта и Шварцмана – где-то запинался, но в целом имел ощутимое преимущество над каждый из троих.

Умберу удалось переиграть Циципаса, но это не показатель – грек получил травму и не смог дожать противника. У Юго хороший удар слева, но Карен ему ничем не уступает в силе и физической готовности, а по опыту у российского игрока преимущество. Это должно сказаться на столь высокой стадии.

Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Маркета Вондроушова Фото: Getty Images

Ставка с небольшим, но рабочим коэффициентом. Маркета блестяще проводит Игры: выбила Бертенс и Бузарнеску, а после огорчила всю Японию – отправила отдыхать саму Наоми Осаку в двух сетах. В 1/4 она взяла стартовую партию у Паулы Бадосы, после чего испанка снялась из-за теплового удара.

Таким образом чешка получила дополнительное время на отдых и не потратила столько сил, сколько должна была для выхода в полуфинал. В условиях невыносимой токийской жары и плотнейшего графика матчей (они проходят каждый день), этот фактор будет чуть ли не главным. Как бы хороша ни была Свитолина, победить Маркету в двух сетах ей будет безумно тяжело.

Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) – Елена Веснина/Вероника Кудерметова (Россия)

Веснина очень комфортно чувствует себя в Токио: прошла один круг в одиночке (хотя от нее этого не ждали), выиграла с Карацевым матч в миксте и без остановок пролетела до полуфинала в паре с Кудерметовой. Елена – лидер на корте и тащит любого партнера за собой, и сейчас она в отличной форме.

Крейчикова и Синякова – номер один на турнире и одна из лучших пар в рейтинге. Они сильны, но на Олимпиаде находятся не в лучшем состоянии: отдали две партии и были в шаге от вылета. Последняя очная встреча на Уимблдоне пару недель назад осталась за россиянками. Почему бы им не взять хотя бы сет?

Токио-2020 Павлюченкова и Рублев вышли во 2-й круг на супер тай-брейке ЧАС НАЗАД