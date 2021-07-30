Австралийский теннисист Ник Кирьос и Каспер Рууд из Норвегии устроили перепалку в твиттере.
Официальный аккаунт ATP предложил пользователям задать Кирьосу веселые вопросы. Предполагалось, что австралиец ответит на некоторые их них во время турнира в Вашингтоне. В реплаи пришел Рууд и написал: «Какой его любимый грунтовый турнир?»
Кирьос ответил: «Твоя мама». После чего быстро удалил этот твит и написал другой: «Хахахаха, классика. Ты хороший игрок, но все мы знаем, что ты крадешь очки на таких турнирах, хаха».
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  • Ранее Кирьос выступал против проведения грунтовых турниров во время хардовых частей сезона.
  • До Уимблдона-2021 Кирьос не выступал за пределами Австралии с начала пандемии. Ник добрался до третьего раунда травяного мэйджора и снялся из-за травмы брюшной полости.
  • Также австралиец отказался принимать участие в Олимпийском турнире в Токио, сославшись на отсутствие фанатов на трибунах.
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