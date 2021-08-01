Норвежский теннисист Каспер Рууд победил Педро Мартинеса Портеро в финале турнира ATP в Китцбюэле и выиграл пятый титул в карьере, четвертый в сезоне и третий подряд.
14-я ракетка мира стал первым игроком за 10 лет, который взял три турнира ATP за три недели. До него это в октябре 2011 года сделал Энди Маррей. В рейтинге ATP Рууд поднимется на 12-е место. Ранее он выиграл турниры в швейцарском Гштааде и шведском Бастаде.
- Победная серия Рууда насчитывает 12 матчей. На Уимблдоне Рууд вылетел в первом же круге от австралийца Джордана Томпсона.
- В финале турнира в Китцбюэле Рууд одолел Педро Мартинеса Портеро в трех сетах – 6:1, 4:6, 6:3.
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