Опубликовано 02/08/2021 в 04:47 GMT

ATP и WTA обновили рейтинги по итогам завершившегося в воскресенье Олимпийского турнира.

В топ-10 мужского рейтинга не произошло ни одного изменения. Среди российских теннисистов апгрейда добился лишь Аслан Карацев – он улучшил свое положение в рейтинге на одну позицию и впервые в карьере занимает 23-ю строчку. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113

Токио-2020 Тренер Карацева рассказал о ссоре с Рублевым в финале ОИ 36 МИНУТ НАЗАД

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 220

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8270

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8000

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7340

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 7095

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5488

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625

...

23 (24). Аслан Карацев (Россия) – 2287

25 (25). Карен Хачанов (Россия) – 2235

У женщин также не произошло никаких перемен в первой десятке. Среди россиянок прогресса добились Людмила Самсонова, которая поднялась с 55-й на 54-ю позицию, и Вера Звонарева, поднявшаяся с 88-й на 86-ю строчку. Полный женский рейтинг – тут

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9635

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7336

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845

4 (4). София Кенин (США) – 5640

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5331

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5125

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4975

8 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4685

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165

10 (10). Симона Халеп (Румыния) – 4115

...

18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3420

31 (31). Дарья Касаткина (Россия) – 2090

32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 2040

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 2000

44 (44). Светлана Кузнецова (Россия) – 1693

54 (55). Людмила Самсонова (Россия) — 1341

81 (81). Анна Блинкова (Россия) – 985

86 (88). Вера Звонарева (Россия) – 922

87 (87). Варвара Грачева (Россия) – 896

95 (95). Анастасия Потапова (Россия) – 863

Карен Хачанов дошел до финала Олимпиады, где проиграл в двух сетах Александру Звереву из Германии.

В миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в финале одолели Елену Веснину и Аслана Карацева.

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