ATP и WTA обновили рейтинги по итогам завершившегося в воскресенье Олимпийского турнира.
В топ-10 мужского рейтинга не произошло ни одного изменения. Среди российских теннисистов апгрейда добился лишь Аслан Карацев – он улучшил свое положение в рейтинге на одну позицию и впервые в карьере занимает 23-ю строчку. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113
Токио-2020
Тренер Карацева рассказал о ссоре с Рублевым в финале ОИ
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 220
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8270
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8000
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7340
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 7095
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5488
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625
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23 (24). Аслан Карацев (Россия) – 2287
25 (25). Карен Хачанов (Россия) – 2235
У женщин также не произошло никаких перемен в первой десятке. Среди россиянок прогресса добились Людмила Самсонова, которая поднялась с 55-й на 54-ю позицию, и Вера Звонарева, поднявшаяся с 88-й на 86-ю строчку. Полный женский рейтинг – тут.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9635
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7336
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845
4 (4). София Кенин (США) – 5640
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5331
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5125
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4975
8 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4685
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165
10 (10). Симона Халеп (Румыния) – 4115
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18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3420
31 (31). Дарья Касаткина (Россия) – 2090
32 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 2040
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 2000
44 (44). Светлана Кузнецова (Россия) – 1693
54 (55). Людмила Самсонова (Россия) — 1341
81 (81). Анна Блинкова (Россия) – 985
86 (88). Вера Звонарева (Россия) – 922
87 (87). Варвара Грачева (Россия) – 896
95 (95). Анастасия Потапова (Россия) – 863
- Карен Хачанов дошел до финала Олимпиады, где проиграл в двух сетах Александру Звереву из Германии.
- В миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в финале одолели Елену Веснину и Аслана Карацева.
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