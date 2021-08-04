ITF опубликовала полное решение независимого трибунала по делу Даяны Ястремской. В начале января в крови 21-летней спортсменки обнаружились метаболиты запрещенного вещества местеролона. Теннисистку обвиненили в нарушении антидопинговых правил и временно отстранили от участия в соревнованиях. Ястремская объяснила, что метаболиты местеролона попали в ее организм после секса с бывшим парнем.
В июне Международная федерация тенниса отменила дисквалификацию, а 4 августа появилось полное решение, в котором сказано, что Ястремская прошла проверку на полиграфе и доказала непричастность к принятию допинга. Проводивший процедуру специалист оценивает правдивость слов Ястремской в 99%.
Кроме того, во время рассмотрения дела выслушаны показания бывшего парня Ястремской и ее родителей. Молодой человек подтвердил, что был со спортсменкой 23–24 ноября 2020 года. Также сообщается, что концентрация препарата в организме была низкой, а анализ образца волос дал отрицательный результат. Это свидетельствует о том, что Ястремская не принимала препарат. В опубликованном 34-страничном документе вымараны как отдельные слова и фразы, так и некоторые страницы полностью.
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  • 20-летняя теннисистка узнала о нарушении антидопинговых правил в конце декабря 2020 года. В ITF отмечали, что Ястремская сдала позитивную пробу во внесоревновательный период – еще в ноябре 2020-го.
  • В активе Даяны три победы на турнирах категории International и один титул на «Премьере» в австралийской Аделаиде. Ее лучший результат на «Больших шлемах» – четвертый круг Уимблдона-2019.
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