Есть вероятность, что главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович и теннисист Новак Джокович – родственники. Об этом сообщает сербское издание «Порекло» со ссылкой на проведенное генетическое исследование.

По информации источника , мать Поповича сербского происхождения, несмотря на то, что ранее ее считали хорваткой. При этом она принадлежит к тому же роду, что и мать Новака. Отец Поповича также родом из Сербии – Рэймонд родился в 1918 году в браке серба Данило Поповича и полячки Марии Проско. Пара воспитала шесть детей – Рэймонд был третьим. Дед Грега Данило эмигрировал в США в начале 1910-х. Мать Грега Дороти происходит из рода Озриничи, ее девичья фамилия – Машулович.

Дед Грега по материнской линии Милош Машулович иммигрировал в Америку в 1914 году вместе с братом Петром. В документах указано, что они прибыли из деревни Прага недалеко от Никшича. Машуловичи принадлежат к роду Озриничи, а Новак Джокович также происходит из этого рода, что дает основания утверждать о родственных связях первой ракетки мира и главного тренера сборной США.

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Сборная США по баскетболу вышла в полуфинал Олимпийского турнира в Токио, где сыграет с Австралией.

Джокович не взял ни одной медали на Олимпиаде – он должен был сыграть за бронзу в миксте, но получил травму.

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