ATP объявила о том, что после «Мастерса» в Цинциннати вернется прежняя схема начисления и защиты очков.

Заморозка, вызванная пандемией коронавируса, была частично продлена до 15 августа. Из-за этого очки 2019 года за несостявшиеся в 2020-м турниры списывались наполовину. То же самое касалось очков с четырех турниров, которые в 2020-м были перенесены и состоялись осенью (Китцбюэль, Гамбург, Рим и «Ролан Гаррос»).

С 23 августа баллы, заработанные на «Мастерсе» в Цинциннати в предыдущие сезоны (2019-м или 2020-м), будут списаны полностью. В дальнейшем расчет рейтинга станут проводить по классической схеме – очки будут учитываться на больше 52 недель, сообщает официальный сайт АТР

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«Мастерс» в Цинциннати пройдет с 15 по 22 августа.

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