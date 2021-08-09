Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Даниэль Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (12:10), 1:6.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Касаткина совершила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. Коллинз сделала 12 эйсов, реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и допустила 6 двойных ошибок.

Турнир в Сан-Хосе прошел со 2 по 8 августа, общий призовой фонд – 565 530 долларов.

Касаткина выиграла пять турниров WTA, она обладатель одного юниорского «Большого шлема» в одиночном разряде.

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