ATP и WTA обновили рейтинги лучших игроков мира от 9 августа.
В рейтинге ATP грек Стефанос Циципас дебютировал в топ-3, сместив Рафаэля Надаля впервые за четыре года. Циципас уступает только Новаку Джоковичу и Даниилу Медведеву.
Андрей Рублев остался на седьмом месте, Аслан Карацев поднялся на 22-е. Карен Хачанов, напротив, опустился на четыре позиции и теперь идет 29-м. Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
Уимблдон
«Ужасные люди». Родителей Джоковича не пустили на Уимблдон
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9643
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8115
4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 7315
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7183
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 6915
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5533
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625
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15 (24). Янник Синнер (Италия) – 2745...
22 (23). Аслан Карацев (Россия) – 2287...
29 (25). Карен Хачанов (Россия) – 1920.
В женском рейтинге на пятое место с шестого поднялась украинка Элина Свитолина, а канадка Бьянка Андрееску потеряла три позиции и теперь идет восьмой. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова дебютировала в топ-10, выбив оттуда Симону Халеп, которая располагается на 13-й позиции.
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова разменяла 18-е место на 17-е, а Дарья Касаткина вернулась в топ-30 после финала в Сан-Хосе. Полный рейтинг – тут.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9635
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7146
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845
4 (4). София Кенин (США) – 5345
5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5035
6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4850
7 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4550
8 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 4431
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165
10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113...
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17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3390...
27 (31). Дарья Касаткина (Россия) – 2335...
33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 2040...
35 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1965...
45 (44). Светлана Кузнецова (Россия) – 1589...
52 (54). Людмила Самсонова (Россия) – 1341...
82 (81). Анна Блинкова (Россия) – 985...
85 (86). Вера Звонарева (Россия) – 954...
89 (87). Варвара Грачева (Россия) – 896...
100 (95). Анастасия Потапова (Россия) – 853.
- 9 августа стартуют турниры ATP 1000 и WTA 1000 в Торонто и Монреале соответственно.
- После «Мастерса» в Цинциннати 15-22 августа ATP впервые с начала пандемии полностью разморозит рейтинг.
WTA Сан-Хосе
Касаткина уступила американке в финале турнира в Сан-Хосе
ATP Вашингтон
Надаль влетел 50-й ракетке мира и выпадет из топ-3