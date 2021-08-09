ATP и WTA обновили рейтинги лучших игроков мира от 9 августа.

В рейтинге ATP грек Стефанос Циципас дебютировал в топ-3, сместив Рафаэля Надаля впервые за четыре года. Циципас уступает только Новаку Джоковичу и Даниилу Медведеву.

Андрей Рублев остался на седьмом месте, Аслан Карацев поднялся на 22-е. Карен Хачанов, напротив, опустился на четыре позиции и теперь идет 29-м. Полный рейтинг можно посмотреть здесь

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1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9643

3 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8115

4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 7315

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7183

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 6915

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5533

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625

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15 (24). Янник Синнер (Италия) – 2745...

22 (23). Аслан Карацев (Россия) – 2287...

29 (25). Карен Хачанов (Россия) – 1920.

В женском рейтинге на пятое место с шестого поднялась украинка Элина Свитолина, а канадка Бьянка Андрееску потеряла три позиции и теперь идет восьмой. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова дебютировала в топ-10, выбив оттуда Симону Халеп, которая располагается на 13-й позиции.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова разменяла 18-е место на 17-е, а Дарья Касаткина вернулась в топ-30 после финала в Сан-Хосе. Полный рейтинг – тут

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9635

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7146

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845

4 (4). София Кенин (США) – 5345

5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5035

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4850

7 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4550

8 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 4431

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165

10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113...

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17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3390...

27 (31). Дарья Касаткина (Россия) – 2335...

33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 2040...

35 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1965...

45 (44). Светлана Кузнецова (Россия) – 1589...

52 (54). Людмила Самсонова (Россия) – 1341...

82 (81). Анна Блинкова (Россия) – 985...

85 (86). Вера Звонарева (Россия) – 954...

89 (87). Варвара Грачева (Россия) – 896...

100 (95). Анастасия Потапова (Россия) – 853.

9 августа стартуют турниры ATP 1000 и WTA 1000 в Торонто и Монреале соответственно.

После «Мастерса» в Цинциннати 15-22 августа ATP впервые с начала пандемии полностью разморозит рейтинг.

WTA Сан-Хосе Касаткина уступила американке в финале турнира в Сан-Хосе 7 ЧАСОВ НАЗАД