Опубликовано 10/08/2021 в 13:35 GMT

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после ухода Лионеля Месси из «Барселоны». Надаль болеет за мадридский «Реал».

«Для меня как для любителя футбола потеря такой звезды, как Месси, кажется печальной новостью для всех, кто любит футбол, для всех жителей Испании. То, что случилось с Месси, может произойти с каждым из нас. Очевидно, что футбол, как и другие спортивные отрасли, испытывает финансовые проблемы. Клубы – не исключение. Особенно страдают те команды, которые не могут положиться на государство», – приводит слова Надаля ESPN

5 августа «Барселона» объявила о непродлении соглашения с Месси, который выступал за клуб с 2005 года.

По сообщениям, аргентинец близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Теннис Рамос Винолас – Чилич. Обзор матча 1-го круга в Торонто 8 ЧАСОВ НАЗАД

ATP Cincinnati, OH Джокович не выступит на «Мастерсе» в Цинциннати 9 ЧАСОВ НАЗАД