Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о состоянии колена, из-за проблем с которым он не играет после Уимблдона.

«Из-за колена я уже давно не тренируюсь. На этой неделе встречусь с врачами и командой, и мы определимся с дальнейшими планами. Сейчас все в немного подвешенном состоянии. Но я спокойный человек, ко всему отношусь с юмором, ищу положительные моменты в каждой ситуации. Если сейчас все плохо, то я знаю, что станет лучше и что могло быть намного хуже. В целом у меня все очень хорошо. В семье все здоровы. Мне недавно исполнилось 40, но я все еще играю. Кто бы мог подумать? Точно не я. Я нахожусь в гармонии с собой и уверен, что в будущем еще будет много прекрасных моментов», – приводит слова Федерера Blich

Швейцарец пропускает «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати из-за повреждения колена. По этой же причине Федерер не сыграл на летних Олимпийских играх-2020 в Токио и снялся перед четвертьфиналом Уимблдона-2021.

У Федерера 28 побед на турнирах серии «Мастерс».

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