Вторая ракетка мира теннисист Даниил Медведев впервые сыграет на Кубке Лэйвера. Русский теннисист представит команду Европы.
Журналист Жозе Моргаду в твиттере опубликовал список всех участников турнира.
Вместе с Медведевым и Федерером в команде Европы выступят представитель Германии Александр Зверев, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини. В заявке команды остального мира пока только три участника: канадцы Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и аргентинец Диего Шварцман. Оставшиеся места в заявке могут занять австралиец Ник Кирьос и, если успеет восстановиться от травмы, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.
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- Кубок Лэйвера пройдет 24-26 сентября в Бостоне (США).
- Турнир, в организации которого принял участие Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open.
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