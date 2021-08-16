ATP и WTA обновили рейтинги лучших игроков мира от 16 августа.

Даниил Медведев после триумфа на «Мастерсе» в Торонто снова преодолел отметку в 10 тысяч очков после небольшого падения и приблизился к первой ракетке мира Новаку Джоковичу. В топ-10 изменений не произошло. Аслан Карацев и Карен Хачанов ухудшили свои позиции.

Рейтинг АТР за 16 августа:

ATP Торонто Медведев: «4 титула из пяти финалов – крутой результат» 2 ЧАСА НАЗАД

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10620

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 7815

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7263

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 7005

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5533

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4125

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625

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25 (24). Аслан Карацев (Россия) – 2287...

30 (28). Карен Хачанов (Россия) – 2055.

В женском рейтинге на четвертое место с шестого поднялась чешка Каролина Плишкова, американка София Кенин и украинка Элина Свитолина потеряли по одной позиции, а канадка Бьянка Андрееску и полька Ига Швёнтек поменялись местами.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова осталась на 17-м месте, Дарья Касаткина осталась в топ-30, опустившись всего на один пункт, незначительно поднялись Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова, а Светлана Кузнецова рухнула с 45-й на 80-ю строчку.

Рейтинг WTA 16 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9286

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7146

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 7010

4 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5245

5 (4). София Кенин (США) – 5030

6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5030

7 (8). Бьянка Андрееску (Канада) – 4536

8 (7). Ига Швёнтек (Польша) – 4461

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113...

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17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3420...

28 (27). Дарья Касаткина (Россия) – 2335...

32 (33). Вероника Кудерметова (Россия) – 2040...

35 (35). Екатерина Александрова (Россия) – 1965...

52 (52). Людмила Самсонова (Россия) – 1381...

80 (45). Светлана Кузнецова (Россия) – 1005...

82 (82). Анна Блинкова (Россия) – 985...

85 (85). Вера Звонарева (Россия) – 954...

88 (100). Анастасия Потапова (Россия) – 923...

91 (89). Варвара Грачева (Россия) – 896.

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