ATP и WTA обновили рейтинги лучших игроков мира от 16 августа.
Даниил Медведев после триумфа на «Мастерсе» в Торонто снова преодолел отметку в 10 тысяч очков после небольшого падения и приблизился к первой ракетке мира Новаку Джоковичу. В топ-10 изменений не произошло. Аслан Карацев и Карен Хачанов ухудшили свои позиции.
Рейтинг АТР за 16 августа:
ATP Торонто
Медведев: «4 титула из пяти финалов – крутой результат»
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10620
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 8350
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 7815
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7263
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 7005
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5533
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4125
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625
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25 (24). Аслан Карацев (Россия) – 2287...
30 (28). Карен Хачанов (Россия) – 2055.
В женском рейтинге на четвертое место с шестого поднялась чешка Каролина Плишкова, американка София Кенин и украинка Элина Свитолина потеряли по одной позиции, а канадка Бьянка Андрееску и полька Ига Швёнтек поменялись местами.
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова осталась на 17-м месте, Дарья Касаткина осталась в топ-30, опустившись всего на один пункт, незначительно поднялись Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова, а Светлана Кузнецова рухнула с 45-й на 80-ю строчку.
Рейтинг WTA 16 августа:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9286
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7146
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 7010
4 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5245
5 (4). София Кенин (США) – 5030
6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5030
7 (8). Бьянка Андрееску (Канада) – 4536
8 (7). Ига Швёнтек (Польша) – 4461
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165
10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113...
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17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3420...
28 (27). Дарья Касаткина (Россия) – 2335...
32 (33). Вероника Кудерметова (Россия) – 2040...
35 (35). Екатерина Александрова (Россия) – 1965...
52 (52). Людмила Самсонова (Россия) – 1381...
80 (45). Светлана Кузнецова (Россия) – 1005...
82 (82). Анна Блинкова (Россия) – 985...
85 (85). Вера Звонарева (Россия) – 954...
88 (100). Анастасия Потапова (Россия) – 923...
91 (89). Варвара Грачева (Россия) – 896.
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