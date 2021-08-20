Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит остаток сезона-2021.

«Честно говоря, в этом году травмы мучили меня гораздо больше, чем следовало бы, поэтому мне нужно время на восстановление. После обсуждения с командой и семьей я принял решение досрочно закончить сезон-2021, чтобы залечить все травмы и подойти к новому сезону полностью здоровым. В этом году я пропустил много соревнований, по которым очень скучал: Уимблдон, Олимпийские игры, теперь таким турниром станет US Open... В течение сезона у меня не было возможности тренироваться, готовиться и показывать теннис, на который я действительно способен.

В конце концов, я прихожу к выводу, что мне нужно время, чтобы восстановиться, чтобы изменить ряд вещей, чтобы попытаться понять, что произошло с моей стопой за последнее время – это не новая травма, она беспокоит меня с 2005 года, но это не помешало мне развивать спортивную карьеру все эти годы. Я с огромным энтузиазмом делаю все возможное, чтобы восстановить наилучшую форму, чтобы продолжать соревноваться и завоевывать титулы – это именно то, что действительно мотивирует меня в теннисе. Я убежден, что как только залечу травму стопы, то смогу снова вернуться на свой уровень. Я буду работать изо всех сил, чтобы это произошло.

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Заранее благодарю вас за поддержку, понимание и любовь, которую вы посылаете мне – это особенно важно в такие трудные времена. Я обещаю вам, что буду упорно работать, чтобы наслаждаться пребыванием в этом виде спорта еще какое-то время. Крепко обнимаю вас всех», – написал Надаль в твиттере.

В начале августа Надаль вышел на корт впервые после «Ролан Гаррос»-2021 – Рафа принял участие в турнире ATP в Вашингтоне.

Уже в третьем раунде Король грунта потерпел поражение от самого низкорейтингового соперника с февраля 2019 года Ллойда Харриса из ЮАР.

Ранний вылет с турнира в Вашингтоне привел к тому, что впервые с мая 2017-го Надаль выпал из тройки лучших игроков мира.

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