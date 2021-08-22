Жизнь 250-й ракетки мира из США Элли Киик – невероятная история борьбы и преодоления. Она не пробовала на вкус славу и не трепетала от количества нулей на банковском счете после очередного выигранного турнира, за 8 лет в профессионалах девушка так и не прочувствовала теннис на 100%. Виной тому страшные повороты в ее судьбе, перед которыми давно спасовало бы большинство людей.

«У меня не было ни уверенности, ни денег. Я проводила в одиночестве почти каждую неделю и искренне хотела все бросить», – так Киик описала свое состояние в 2014-м. Девушка не подозревала, что тот период жизни был лишь разминкой перед настоящими испытаниями. Элли пришла в теннис в 8 лет, в 17 стала профессионалом, а в 19 ворвалась в топ-200 рейтинга (была 153-й). Она прогрессировала не стремительно, но точно не была лишена таланта: обыгрывала Мугурусу, Путинцеву, Роджерс и время от времени побеждала на турнирах ITF (всего 7 титулов). Киик могла стать одной из звездных американок в первой сотне и брать крупнешие титулы, но в 2014-м случилось непредвиденное.

Элли Киик Фото: Getty Images

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В первом раунде квалификации Уимблдона Элли почувствовала резкую стреляющую боль в колене. Спустя мгновения неприятные ощущения исчезли, и теннисистка продолжила поединок, который в итоге проиграла. На следующей неделе Киик отправилась на другой турнир в шведский Кристинехамн, где боль вернулась. И уже не покидала тело спортсменки. «Помню, как пришла в отель после одиночного матча и отдыхала перед предстоящим парным поединком, – рассказала Элли. – Когда, наконец, пришло время готовиться, я встала и рухнула на пол. Боль была невыносимой, а колено круглое и опухшее, как бейсбольный мяч».

Киик снялась с турнира, сделала МРТ и направилась к врачу, который ее успокоил: четыре недели вне тенниса, и можно будет вернуться в игру. Но прогноз оказался слишком оптимистичным, а месяц вне корта растянулся на восемь. Естественно, этот отрезок повлиял на положение Элли в рейтинге: «Я чувствовала, что тяжелая работа и потрясающие победы были напрасны». Ко всем бедам спортсменки и накатившей депрессии вскоре добавилась еще одна – возвращаясь с празднования дня рождения друга, Киик попала в автоаварию, в результате которой ударилась головой о руль (в нее въехали сзади, сама спортсменка не была пристегнута).

Камбэк в тур пришелся на март 2015-го и турнир в Индиан-Уэллс. Киик предстояло играть против Тимеа Бабош, но за несколько до выхода на корт она вновь почувствовала недомогание. На этот раз Элли подвел иммунитет: она проснулась с сильной болью в горле и распухшими миндалинами, из-за чего испытывала серьезные проблемы с дыханием. Конечно, посещение доктора стало необходимой мерой. В такой ситуации каждый надеется услышать «у вас обычная простуда» или что-то в этом духе, но Киик не повезло – врачи выявили мононуклеоз (острое вирусное заболевание). Несмотря на то, что в итоге девушка вышла на корт, вскоре ей пришлось восстанавливаться и спуститься на турниры попроще.

Несколько успешных поездок по грунтовым соревнованиям (выиграла ивент в Шарлоттсвиле и дошла до 1/2 в Харбор-Бич) вернули американке необходимую уверенность и намекнули, что худшее позади. На самом деле, страшное только начиналось. И снова отправной точкой стал Уимблдон. В квалификации Киик попала на россиянку Екатерину Бычкову и проиграла в двух сетах (1:6, 4:6), но хуже было то, что спортсменка опять почувствовала боль в колене – на этот раз противоположном. Ушиб оказался меньше предыдущего и вроде бы не требовал длительного восстановления.

Для поддержания физического тонуса спортсменка проводила легкие упражнения на корте, но больше времени уделяла плаванию. В один из дней Элли находилась на пути в плавательный центр, когда ей позвонил врач-дерматолог и сообщил страшное. «Он сказал мне прийти в клинику, потому что родинка, которую они удалили, вернулась в виде меланомы (рак кожи). В тот момент я больше не слышала ни слова из того, что он говорил. Я позвонила маме в слезах, просто истерически плакала», – рассказывала Киик.

Элли Киик Фото: Getty Images

Тяжело поверить, что рак может прийти к человеку в 20 лет, но именно это произошло с Элли. К счастью, врачи вовремя обратили внимание на проблему, зафиксировав ее на начальной стадии. Спортсменке не пришлось прибегать к терапии, а лишь выдержать операцию по удалению. Все обошлось. Параллельно Киик продолжала лечить колено, которое по-прежнему источало болевые ощущения.

Семья девушки и она сама решили действовать наверняка. К счастью, в США есть специалисты, которые владеют магией. Киик отправилась в клинику Стедмана в Штате Колорадо, к доктору Дебре Лапрад. Та изучила состояние колена спортсменки и пришла к неутешительному выводу – нужна не просто операция, а сложное хирургическое вмешательство. Хрящ в ноге девушки оказался изношенным и непригодным для дальнейшей активной жизни, поэтому было принято решение его заменить: Элли сделали отверстие в колене и вместо сломавшейся детали поставили новую. Проблема в том, что такой же дефект обнаружился и в другой ноге, которую также прооперировали. Естественно, на восстановление и возвращение в тур потребовалось много времени – два года.

Киик потеряла рейтинг и начала карьеру с нуля. Проблемы отпустили, за четыре года она дважды прошла квалификацию на US Open и почувствовала гармонию. На этой позитивной ноте хотелось бы завершить повествование, но в 2020-м на Элли посыпались новые несчастья. В июне умер ее отец Джим Киик (звезда американского футбола, двукратный победитель Супербоула), в январе 2021-го – бабушка, спустя три недели – мама отчима, а вскоре – папа тренера.

Киик снова погрузилась во тьму: ее настигли панические атаки, проявились страшные спазмы в желудке и головные боли. Тогда отчим призвал ее поехать на МРТ, и оказался прав. «Невринома слухового нерва – очень редкая доброкачественная опухоль мозга. Операции по ее удалению очень опасные, но поскольку я молода, скорее всего, перенесу эту операцию, чтобы сохранить слух. Вопрос на миллион – как быстро она растет», – объявила в августе Элли.

Американка снова прервала карьеру и в очередной раз ведет поединок вне корта. Ее родные верят в лучшее и настраивают девушку на положительный исход: «Когда новость о невриноме узнала Лайза (тренер), она сказала: «Все будет хорошо, Эл. Ты пережила все, что пережила, и продолжаешь. Ты боец и очень сильная. Ты же Киик (омофон фамилии Киик, – «энергия», «жизненная сила»)». Это мне запомнилось. Я Киик».

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