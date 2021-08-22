Тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя высказался по поводу досрочно завершенного игроком сезона из-за травмы левой стопы.

«Сейчас самое правильное – остановиться, дать стопе отдохнуть и перезагрузиться психологически. Нога болела у него несколько месяцев, порой боль становилась нестерпимой.

Когда травму только обнаружили, он мог продолжать выступления с помощью стелек и процедур. Но в этом году все ухудшилось, он даже не смог закончить некоторые тренировки. Тогда мы решили снизить интенсивность тренировок и сосредоточиться на турнирах. Однако в Вашингтоне он играл, практически хромая», – поделился Моия с L'Équipe

Теннис Надаль пропустит остаток сезона из-за травмы стопы ВЧЕРА В 10:53

В сезоне-2021 Надаль в третий раз в карьере потерпел поражение на «Ролан Гаррос» и впервые с 2016-го не выиграл парижский «Шлем».

В начале августа Рафа вернулся на корт, но потерпел поражение в третьем раунде турнира ATP в Вашингтоне. Это привело к тому, что впервые с мая 2017-го испанец вылетел из тройки лучших игроков мира.

ATP Торонто Надаль снялся с «Мастерса» в Торонто. До US Open меньше 3-х недель 11/08/2021 В 07:03