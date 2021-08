Уход Федерера – вопрос времени. Рваный из-за травм и неидеальной формы сезон с вероятностью на 90% завершен. Не получился он у Роджера и банально из-за возраста – 40-летний швейцарец не вывозит двухнедельные форматы, а «Мастерсы» и пятисотники не играет. Всего себя Федерер оставил на «РГ»-2021, где отказался выйти к Берреттини в четвертом круге, а следом с «баранкой» улетел из Лондона от Хуркача. Великий спокойно может уходить – он отдал ATP 20 лет. И это лишь одна из причин, почему мы будем скучать по нему.

Чувство юмора

Гибкий ум позволяет Федереру креативить мемы по ходу: он кидает шутки в ответ на выкрики с трибун, флиртует с публикой в послематчевых интервью и острит в твиттере. Вспомнить хотя бы забавный эпизод во время битвы с Ником Кирьосом, когда тишину на корте прервал разревевшийся ребенок. Его мать пыталась быстро сбежать с трибуны, что заметил Роджер и, будто оправдываясь, адресовал австралийцу: «Это не мой».

US Open Федерер пропустит US Open из-за операции 15/08/2021 В 18:59

Или мизансцена в ноябре 2017 года на Итоговом турнире в Лондоне. Федерер вытащил дебютанта соревнований Джека Сока к сетке, тот неудачно обработал мяч у троса и уже готовился к провалу, а секундами позже словил овации: американец зажмурился и подставил пятую точку под удар швейцарца. Роджер под смех зала проткнул сетку. Ситуация улыбнула даже сурового эмпайра.

«Честно говоря, это был большой отвлекающий фактор, – объяснял потом Роджер. – Нужно было целиться в нее – эта цель была больше, чем линия, в которую я хотел попасть. Подобное уже случалось со мной в прошлом, но не на таком большом турнире».

Еще один ролик на века Роджер подарил миру во время Индиан-Уэллс-2017. Григор Димитров и Томми Хаас в обнимку со швейцарцем под аккомпанемент одного из авторов Дэвида Фостера спели шлягер рок-группы Chicago – Hard To Say I'm Sorry («Сложно сказать, что мне жаль»). Просуществовавший неделю бойз-бэнд даже анонсировал название – «Удар слева одной рукой». «Акустика в комнате была плохая. Поэтому мой голос звучал так высоко. Лучше всех пел Томми, а у Григора ужасный голос», – резюмировал Федерер в инстаграме.

Благодаря теннису Федерер на протяжении всей карьеры помогает людям в разных жизненных ситуациях. С Андре Агасси он разыграл благотворительный матч на кортах Индиан-Уэллс в 2010-м, а пожертвования направил для пострадавших от землетрясения на Гаити. Одно из первых теннисных шоу швейцарца: пантомима, импровизация, обоюдные подколы.

А то, как он болтал с крышей Уимблдона в твиттере, благодарил фанатов на всех языках мира и промотировал турнир в Кейптауне для детей из Африки с Рафой Надалем, точно уйдет в анналы спорта.

Элегантность

В начале карьеры Роджер носил блеклый оверсайз, волосы собирал в пучок и даже перекрасился в блондина – в лучших традициях панка в джинсовых шортах и гривой вместо лысины Андре Агасси. Резкая смена стиля – результат влияния Мирки Вавринец. Жена швейцарца добавила лоска и элегантности, что отражалось на корте и в жизни. Черно-белый прикид на приемах Versace, выдержанный Nike и Uniqlo на кортах Австралии.

Изменения признали официально – в конце 2019-го швейцарец стал самым стильным мужчиной десятилетия. Он перешагнул через главных денди Голливуда и спорта: Канье Уэста, Брэда Питта, Фаррела Уильямса, Райана Гослинга, Джастина Бибера, Леброна Джеймса, Дэвида Бекхэма. Швейцарец хотел победить всеми силами – даже агитировал подписчиков в инстаграме включиться в народное голосование: «Это все, что я хочу на Рождество».

На этом модник не остановился. Любитель классики и чистых цветов обычно завершал консервативный лук деталями – например, часами от Rolex или кедами: в 2014-м Роджер созрел и до коллабы с Майклом Джорданом. Линейку кроссов он назвал NikeCourt x RF. «Я просто буду носить обычную уличную одежду с джинсами, футболками и баскетбольными кроссовками, – объяснил Федерер, который признавал, что таких пар слишком много, чтобы сосчитать. – Я люблю свои кроссовки. Но я очень горжусь сотрудничеством с Майклом Джорданом. Он мой герой».

Семья

С будущей женой – натурализованной швейцаркой из Чехословакии – Федерер познакомился на корте. Но этого бы не случилось, если не встреча Мирки с легендарной Мартиной Навратиловой в Фильдерштадте. Соотечественница сказала, что у девочки талант, и она обязана попробовать. Навратилова презентовала Мирке ракетку и провела теннисный урок.

Вавринец последовала совету и вплотную взялась за теннис в 1987-м. Не добившись больших карьерных успехов, она с лихвой компенсировала неудачи в 2000-х на Олимпиаде в Сиднее – там-то ей и повстречался юный Роджер. Уже через два года она вместе с будущим супругом выступила на Кубке Хопмана, но в том же сезоне завершила карьеру из-за травмы стопы. Мирослава начала путешествовать с Федерером по всему миру в роли пиар-директора. Практически всегда Мирка сидела в боксе Роджера и поддерживала его, сжимая кулачки и покрикивая.

21 год она следует за мужем, подключив к процессу и четырех близнецов: дочерей Милу и Шарлин, сыновей Лео и Ленни. Федерер не отрицал, что может вновь стать отцом, когда закончит теннисную карьеру. «Мои дети летали так много рейсов, что жена ведет счет. Мы максимально упрощаем им путешествия», – Федерер. – Это больше не для нас, вы хотите, чтобы им было как можно проще, комфортнее и быстрее. Когда Мирка устанет путешествовать, я остановлюсь».

Федаль

Не менее крепкая пара образовалась примерно в то же время и на кортах ATP. 28 марта 2004 года 17-летний Рафаэль Надаль сенсационно вынес первую ракетку мира и тогда еще бойфренда Мирки за 1 час и 7 минут – 6:3, 6:3. Матч не только открыл талантливого левшу, но и определил развитие ATP-тура на ближайшие 15 лет: 24 из 40 матчей они провели в финалах турниров, причем девять раз на «ТБШ» и 14 раз на «Мастерсах». Для тенниса эти двое значат больше, чем 40 «Больших Шлемов». Столкновение правши и левши, непринужденности и неутомимости, элегантности и напора. Это и новый уровень понимания соперничества – в приоритете добро, почет и уважение. Идею выгодного противостояния подхватила ATP: турнир покрытий, совместный спарринг на Кубке Лэйвера, парные номинации, академия Рафы Надаля, благотворительные игры – бренд Федаля стал официальной силой, а совместная работа №1 и №2 повлияла на фанатов: #федаль заполонил весь твиттер.

«Возможно, в будущем мы сделаем много классных вещей. Может, будем играть выставочные матчи, когда станем старше, может, придумаем интересный бизнес-проект вместе, кто знает. Думаю, здорово, что мы друзья», – откровенничал Федерер.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль Фото: Eurosport

Сентиментальность

Не раз за карьеру расстраивал Роджа именно Надаль. Но вечные слезы великого никогда не заставляли болельщиков краснеть – эмоциональный всплеск швейцарца хотелось даже поддержать. Искренность и детская сентиментальность подталкивала сопереживать Роджеру и фанатов соперника. Оказывается, мужчины тоже могут плакать – Федерер еще задолго до толков о маскулинности и патриархате взял этот стейтмент за правило. Он ревел, когда проигрывал, подергивал плечами, укутавшись головой в полотенце, когда побеждал. Минимум 20 раз мир всхлипывал в ответ.

Слезы на Australian Open-2009.

Финал Australian Open 9 лет спустя.

Бэкхенд

За карьеру Федерер усовершенствовал реверс, твинер, игру с лета и полулета. Но главной его заслугой всегда считался бэкхенд – именно он возрождает потерявший популярность в туре удар: 20 лет назад в первой сотне было около 50 мужчин-одноручников, теперь – только один из пяти. «Нужно быть почти гением, чтобы играть одноручным бэкхендом», – говорила 18-кратная чемпионка «Шлемов» Мартина Навратилова.

Есть четыре причины его игнора: медленные корты, акцент на физическую подготовку и струнные технологии, влияние родителей и тренеров, которые заточены на результат, а добиться их быстрее с двуручным бэкхендом. К тому же, такой удар технически исполнять тяжелее – задействовано больше мышц: бедра, ноги, туловище, плечевой корпус и рука. С такими нагрузками справлялись, и правда, единицы.

«Это единственный удар, который я мог сделать, когда был моложе, из-за недостатка силы в плече. Я подумал: «Что ж, лучше перейду на удар слева, иначе все подумают, что я могу только нарезать», – ностальгировал Федерер.

Скилл Федерера с годами становился совершеннее, как и сам швейцарец в ATP. Каждые пять лет удар модернизировался и менял свое назначение. В нулевые Федерер наносил агрессивный бэкхенд с небольшим верхним вращением. Он выходил на ответ рано и хлестко пробивал навылет. Ровный и жесткий удар использовался для быстрых и менее энергозатратных очков. С 2004-го по 2007-й игра слева уже позволяла ему строить комбинации, чтобы вколачивать более мощные мячи справа. Так он и разобрал Энди Роддика в полуфинале АО-2007. «Я бы с удовольствием его ненавидел, но он слишком классный», – сказал американец на пресс-конференции.

Но после поражения в финальном триллере Уимблдона против Рафы Надаля годом позже бэкхенд Федерера все больше зависел от его психического состояния. В целом швейцарец наносил его не так убедительно – фирменный удар играл менее атакующую роль.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль после финала Уимблдона-2008 Фото: Getty Images

Над камбэком 2017 года Федерер работал с Иваном Любичичем. Они готовили более резкий и ранний в точке приема удар слева – вернули его к первоначальной технике. Так на победном «ТБШ» в Австралии Федерер нейтрализовал форхенд Надаля – уже в начале розыгрыша создавал острые углы и не позволял развивать атаку испанцу.

Величие

Роджер – единственный неприкасаемый в ATP. Грубых и колких высказываний в его адрес не посылал даже вечный задира Ник Кирьос, хотя авторитетов тот не знает. Сколько раз он нелестно отзывался о Рафе Надале или Новаке Джоковиче?

«Я думаю, что он похож на такого статусного типа, как Майкл Джордан. Роджер был парнем, который доминировал на любом покрытии. Я думаю, что то, как он играет, – это что-то особенное», – делился Ник.

Когда Доминика Тима на US Open-2020 спросили, хочет ли он помешать Надалю и Джоковичу выиграть «Шлем», австриец пошутил: «Обещаю, я сделаю все, чтобы Роджер оставался номером один».

Доминик Тим и Роджер Федерер Фото: Getty Images

«Никакой другой теннисист не может сравниться с Роджером, он единственный в своем роде, гораздо более эстетичный и элегантный игрок, чем я», – разоткровенничался австриец.

Неудивительно: Федерер засверкал, когда ракетку в руки впервые брала большая часть из «Некстген». Эффект производила и та легкость, с которой он уничтожал свое поколение и без труда переключился на новичков тура в нулевых. Но аура сверхчеловека расселилась, как только появились такие же универсальные игроки.

Битва поколений

Федерер – теннисист, объединивший три поколения. По возрасту его относят к игрокам, родившимся в начале 80-х: Марату Сафину, Ллейтону Хьюитту, Давиду Налбандяну, Хуану Карлосу Ферреро, Энди Роддику. Но все добились успехов в первой половине нулевых, тогда как Роджер поймал пик после 2005-го. Старичкам уже было тяжело бороться с новыми GOAT: Надалем, Джоковичем и Энди Марреем. Так что борьбу за «Шлемы» вели Биг-4, которых постоянно терзали Стэн Вавринка или травмы. Затем к тройке подкрался Доминик Тим, а после – молодежь: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Денис Шаповалов, Янник Синнер, Феликс Оже-Альяссим.

Роджер Федерер и Энди Родик, Уимблдон-2009 Фото: Getty Images

Всесторонне развитый Федерер перестал быть уникумом. Не только лидеры, но и вся сотня технически и физически стала мощнее. Побеждать и дальше с одним ярко выраженным компонентом – ударом слева – теперь почти невозможно. И тут швейцарец вроде нашел выход. Он привык играть быстро – как в начале карьеры, когда, подражая Питу Сампрасу, часто выходил к сетке. С 2017-го Федерер постепенно стал возвращаться к истокам S&V и старался как можно реже ввязываться в перекидки на задней. Но теннис каждый год придумывает новые вызовы – в 2021-м игрой правят гибкость, работа ног и психология – с этим у Роджера и возникли проблемы.

Возможно, 41-й день рождения Роджер Федерер все еще будет праздновать на корте, пытаясь занять у времени год-другой. Но однажды и оно вынудит Маэстро сдаться: размороженный рейтинг, обрусевшие соперники, вылет из десятки, двадцатки, топ-50. А что дальше? Вечный уайлдкардник? Мир уже свыкся с редкими появлениями швейцарца на корте, ожидая встретить совсем не титулы, а просто его – здорового, улыбающегося, счастливого. Но в этом ли предназначение великого спортсмена?

Теннис Медведев сыграет на Кубке Лэйвера в одной команде в Федерером 14/08/2021 В 18:13