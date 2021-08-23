23 августа после турниров серии 1000 в Цинциннати ATP и WTA обновили рейтинги. Мужской полностью разморожен впервые с начала пандемии.

Российский теннисист Даниил Медведев остался второй ракеткой мира, хотя не защитил победу за 2019 год. Выигравший Цинциннати Александр Зверев поднялся на четвертую строчку, обойдя Рафаэля Надаля, который досрочно завершил сезон из-за травмы. Финалист «Мастерса» Андрей Рублев остался на седьмом месте.

Аслан Карацев и Карен Хачанов улучшили позиции в топ-30 – они располагаются на 24-м и 28-м местах. Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь

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Рейтинг АТР за 23 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11113

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9980

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4 (5). Александр Зверев (Германия) – 8240

5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 7815

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 6995

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6400

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5533

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4125

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3580

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24 (25). Аслан Карацев (Россия) – 2224

28 (30). Карен Хачанов (Россия) – 2010

Александр Зверев Фото: Getty Images

В рейтинге WTA на второе место впервые в карьере поднялась белоруска Арина Соболенко – у Наоми Осаки из Японии сняли очки за победу в Цинциннати 2020 года. Также в конце десятки поменялись местами Барбора Крейчикова и Гарбинье Мугуруса.

Лучшая теннисистка России Анастасия Павлюченкова отыграла две позиции и поднялась на 15-е место. В топ-100 WTA идут девять россиянок, полный рейтинг – тут

Рейтинг WTA з 23 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10185

2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 7010

3 (2). Наоми Осака (Япония) – 6666

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5530

5 (5). София Кенин (США) – 5030

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5030

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4537

8 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4461

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4273

10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4210 ...

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15 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3420...

28 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 2335...

32 (33). Вероника Кудерметова (Россия) – 2040...

35 (35). Екатерина Александрова (Россия) – 1866...

52 (51). Людмила Самсонова (Россия) – 1391...

78 (80). Светлана Кузнецова (Россия) – 1004...

83 (81). Анна Блинкова (Россия) – 954...

88 (89). Варвара Грачева (Россия) – 896...

89 (87). Анастасия Потапова (Россия) – 895 ...

На стартующей неделе состоятся турниры ATP Уинстон-Сейлем и WTA Чикаго.

US Open стартует 30 августа и продлится до 12 сентября.

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