Победительница Уимблдона-2013, экс-теннисистка Марион Бартоли объяснила, почему у Новака Джоковича больше шансов на выигрыш US Open, чем других, более мелких турниров.

«По сравнению с другими турнирами «Большой шлем» ему дается легче: у него есть время подумать после каждой победы», – считает Марион. По ее словам, важно учитывать немолодой возраст первой ракетки мира, поэтому большие паузы между матчами помогут ему показать лучший результат.

«Для Новака Джоковича очень важно победить, чтобы завоевать 21-й титул «ТБШ» и, не смотря ни на что, он это сделает», – считает Бартоли.

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Марион – победительница 11 турниров WTA, бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде.

На счету Джоковича 20 побед на турнирах «Большого Шлема». В 2021 году он стал третьим теннисистом в истории и первым в Открытой эре, который выиграл минимум по два раза все четыре мэйджора.

Последним турниром перед US Open для Новака стала Олимпиада, где он остался без медали и упустил шанс собрать «Золотой Большой шлем» (золото Олимпиады + победы на всех «ТБШ» за один год).

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