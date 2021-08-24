Греческий теннисист Стефанос Циципас выпустил музыкальный альбом, содержащий 10 инструментальных композиций.
«Сочетание мягкости и энергии, приятное для ума. Вы именно там, где должны быть», – написал Стефанос в твиттере.
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Послушать альбом можно тут.
- В полуфинале «Мастерса» в Цинцинати Александр Зверев обыграл Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 7:6(4).
- Стефанос – третья ракетка мира.
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