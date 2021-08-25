Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала о своих ассоциациях с пятью известными теннисистами.
Федерер: «Роджер».
Надаль: «Зверь».
US Open
Хенмэн: «Если Новак выиграет календарный «БШ», он величайший»
Джокович: «Нытик.
Бенчич: «Олимпийская чемпионка в одиночке раньше Роджера Федерера. Потрясающе».
Циципас: «Грек», – сказала Бушар.
- Эжени Бушар – финалистка Уиблдона в 2014 году. В финале она проиграла Петре Квитовой.
- В данный момент Бушар восстанавливается после операции на плече.
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