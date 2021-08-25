Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил на чемпионате Балеарских островов по гольфу.

Пятая ракетка мира занял шестое место и повторил прошлогодний результат, когда он играл этот турнир после победы на «Ролан Гаррос».

20 августа Надаль объявил о том, что пропустит остаток сезона-2021.

В начале августа Надаль вышел на корт впервые после «Ролан Гаррос»-2021 – Рафа принял участие в турнире ATP в Вашингтоне.

Уже в третьем раунде Король грунта потерпел поражение от самого низкорейтингового соперника с февраля 2019 года Ллойда Харриса из ЮАР.

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