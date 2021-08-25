Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, может ли теннисистка объявить о завершении карьеры в ближайшем будущем.

Ранее 39-летняя американка сообщила, что пропустит US Open из-за травмы бедра, которую получила на Уимблдоне.

«Не знаю, пока мы не говорили об этом. Мы обсуждали только Открытый чемпионат США, это была последняя цель в этом сезоне. Сначала Серена должна переварить последнюю новость, а потом мы сядем и поговорим. Сегодня я вообще ни в чем не уверен.

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Никто и представить себе не мог, что Серена и Федерер будут играть в теннис в 40 лет. Теннис меняется – чемпионы не заканчивают карьеру в 35 лет и играют дольше, все благодаря своему беспрецедентному профессионализму. Тем не менее теннис остается гонкой на время. Более того, теннис – очень требовательный вид спорта. Накапливается все больше и больше травм, требуется больше времени, чтобы снова прийти в форму. Это сокращает время на участие в турнирах и усложняет ситуацию», — приводит сказал Муратоглу в интервью Tennis Majors

Муратоглу стал тренером Серены летом 2012 года, после раннего вылета американки с «Ролан Гаррос». К тому моменту теннисистка почти два года не побеждала на турнирах «Большого шлема».

Под руководством француза Уильямс-младшая выиграла Australian Open, по два «Ролан Гаррос» и Уимблдона, а также три US Open.

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