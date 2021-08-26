Два года назад Александр Зверев находился в Нью-Йорке со своей девушкой Ольгой Шарыповой и готовился к US Open-2019. К тому моменту немец был в отношениях почти год. По словам Ольги, во время той поездки произошел эпизод, когда Зверев душил ее подушкой. Девушка страдала от насилия со стороны теннисиста на протяжении большей части их совместной жизни, но в Нью-Йорке этот абьюз вышел на другой уровень. Шарыпова сказала, что вырвалась из номера в отеле Lotte New York Palace и босиком побежала на улицу. «На этот раз я действительно испугалась за свою жизнь», – рассказала она журналисту Бену Ротенбергу в интервью для Slate.com

Шарыпову забрал ее друг, теннисист Васил Сурдук, и отвез в Нью-Джерси. Там Сурдук и его мачеха уговорили Ольгу помириться со Зверевым. Они привели Александра домой в надежде на воссоединение. Получилось – Шарыпова продолжила встречаться и путешествовать с теннисистом. По словам девушки, в сентябре 2019-го на Laver Cup Зверев впервые ударил ее по лицу и подвел к попытке суицида – Шарыпова ввела себе инъекцию инсулина и заперлась в ванной гостиничного номера. Зверев нашел сотрудника Laver Cup и убедил его открыть дверь – девушке дали глюкозу для противодействия.

Шарыпова заявляла, что она хочет не наказать Зверева, а честно рассказать о том, что с ней произошло, в надежде, что ее история поможет другим.

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Александр Зверев и Ольга Шарыпова Фото: Getty Images

28 октября 2020 года Шарыпова опубликовала фото в инстаграме с подписью на русском: «Меня избили, и я больше не буду молчать». Девушка написала, что стала жертвой домашнего насилия, не обозначила виновных, но позже в тот же день назвала Зверева в интервью «Чемпионату».

Общественность почти никак не отреагировала на обвинения Шарыповой. Лишь в мае, после того как Зверев выиграл «Мастерс» в Мадриде, британская телеведущая Кэтрин Уитакер назвала свое беспокойство «инерцией ситуации».

«Его теннис был великолепен на этой неделе, но на личном уровне я нахожу удовольствие, наблюдая за ним? Нет. Мы ждем какого-то – не решения, а прогресса, или действия, или чего-то еще», – сказала Уитакер в The Tennis Podcast.

После Laver Cup Шарыпова сопровождала Зверева в Китай, где он играл в China Open в Пекине и Rolex Shanghai Masters. В Пекине, по ее словам, у пары возник еще один спор, но она сказала, что Зверев был более уравновешенным, чем в их предыдущих ссорах. «Он действительно успокоился и стал больше контролировать себя. Мне казалось, что теперь мы можем жить вместе. Я чувствовала себя более защищенной», – говорила Ольга.

В Шанхай к Шарыповой и Звереву приехала миссис В. – мачеха Васила Сурдука. После победы немца над Жереми Шарди девушки отправились в спа-салон, потому что у Шарыповой от стресса появилось акне на лице. У Зверева на это время были запланированы восстановительные процедуры.

Александр Зверев Фото: Getty Images

В салоне Шарыпова получила сообщение от Зверева. «Он начал ссориться из-за фруктов, которые я положила на массажный стол в номере. Начал возмущаться: «Почему я пришел, а тебя нет? Тут нужно убрать, почему ты в салоне, почему я должен тебя ждать? Ты меня не любишь?» И я такая: «Ты о чем вообще? Я постоянно жду тебя в номере. Не начинаю конфликты, когда ты в каком-то другом месте. Дай мне несколько часов, чтобы с лицом разобраться».

Когда она вернулась в номер, Зверев сразу же ушел: «Он сказал: «Я тебя ждал, теперь ты жди меня». Я поняла, что когда он вернется, будет новая ссора, новая история, а я этого не хочу. Я просила помощи, просила понимания, но не получила ничего. Я осталась в номере одна. У меня в голове все это вертелось. Я хотела собрать вещи и уйти, но не знала куда, не знала, что делать. И из-за нервной системы я не стала думать. Просто сделала это снова».

Девушка снова предприняла попытку самоубийства. Когда Зверев вернулся, Шарыпова практически не реагировала на внешние стимулы. «Я не хотела бороться. У меня уже не было сил. Когда он проверил мой сахар, было 30 миллиграммов на децилитр». Это смертельно опасный уровень. Зверев засыпал ей в рот пакетик сахара. Когда девушка пришла в себя, он продолжил винить ее. «Он спросил: «Зачем ты так со мной поступаешь? Ты же понимаешь, что ты со мной делаешь?» Он начал на меня кричать и говорить, что если я умру в его номере, у него будут большие проблемы», – рассказывает Шарыпова.

Ольга Шарыпова Фото: Getty Images

Шарыпова предложила разорвать отношения и улететь в Москву, но теннисист отказался, обвинив ее в том, что она мешает ему сконцентрироваться на матчах. «Я тогда писала друзьям, что не хочу жить. Я постоянно плакала. Каждый день плакала. У меня не было чувств, эмоций, слов. А на следующее утро он начал меня снова обвинять и говорить, что в этой ситуации настоящая жертва – он», – вспоминает Ольга.

Перед матчем с Рублевым Зверев сказал Шарыповой, что ей лучше не приходить на игру. Она согласилась, чем сильно разозлила теннисиста. «Он сказал: «Раз так, то собирай вещи и вали на *** [фиг]». Я говорю: «Ладно! Полечу в Москву. Ты вернешься, а меня уже не будет».

Затем Шарыпова ушла в душ – когда она вернулась, Зверев скомандовал убираться. Девушка попросила теннисиста подождать, после чего, по словам Ольги, немец набросился на нее так жестоко, как никогда раньше. Шарыпова заявила, что Зверев схватил ее за горло и прижал к стене ванной комнаты. «Он начал говорить мне: «Надеюсь, ты умрешь. Ты должна была вчера умереть, но не в моем номере. Если хочешь умереть, умри на улице – мне проблемы не нужны. Мне надоело с тобой разбираться». Я плачу. Говорю: «Я уже не могу это слушать, не могу это терпеть. Чего тебе от меня нужно? Хочешь ударить? Уже ударил».

Шарыповой удалось отбиться и запереться в ванной, а Зверев позвонил отцу и ушел из номера. Зверев-старший пришел и сказал девушке, что у нее есть время до вечера, чтобы собраться и уехать. В противном случае он угрожал ей судом: «У меня есть фото того, как ты ударила моего сына». Девушка вспоминает, что сидела на полу душа голая, смеялась и плакала, а отец Зверева сказал ей: «Ты мусор. Ты нам не нужна». На игру с Рублевым Зверев вышел с царапинами на шее.

Шарыповой достались синяки на лице и руках – фотографии Ольга отправила подруге, которая подтвердила Бену Ротенбергу, что Шарыпова часто обсуждала свои отношения со Зверевым и насилие, которому подвергается. По словам девушки, у нее с Шарыповой обычно не было секретов, но после Нью-Йорка Ольга отстранилась. Подруга, которая пожелала отстаться анонимной, спросила, почему Ольга не уходит от спортсмена. Спустя неделю после разговора она прислала фото побоев.

Миссис В. надеялась, что в Шанхае Шарыпова и Зверев снова сойдутся, но все вышло совсем наоборот. Девушка позвонила ей и рассказала, что находится в безвыходном положении – без жилья и денег. Женщина оградила Шарыпову от Зверева – она отвезла ее в Таиланд, где жила с ней в одном номере. Кроме того, миссис В. переписывалась с теннисистом, в разговоре он подтвердил две попытки суицида бывшей девушки и рассказал, что пытался сделать ей предложение по фэйстайму во время турне по Латинской Америке с Роджером Федерером в конце 2019 года.

Со Зверевым Шарыпова больше лично не виделась. По ее словам, два месяца он часто писал ей и миссис В. – пытался добиться, чтобы она вернулась. Однако уже на «Мастерсе» в Париже через три недели после Шанхая Шарыпова увидела в ложе теннисиста немецкую модель Бренду Патеа. Позже она родит Звереву дочь.

В 2021-м Шарыпова вернулась в Москву. Она ходит к психологу, чтобы оставить в прошлом отношения с Сашей. Девушка осознает, что ей страшно из-за этой истории: «Я не могу изменить прошлое, но могу изменить будущее. Я понимаю, что покой придет, когда я за все это его прощу. И тогда я смогу жить своей жизнью».

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