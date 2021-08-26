Экс-первая ракетка мира Жюстин Энен прокомментировала досрочное завершение сезона 20-кратным победителем «ТБШ» Рафаэлем Надалем.
«Мы видим, как играют молодые игроки, и, конечно же, Рафа должен быть в своей лучшей форме, если хочет участвовать в соревнованиях», – заявила Энен. Она также заметила, что такое решение Надалю было непросто принять.
«Если он примет участие в турнире «Большого шлема», то только затем, чтобы выиграть. Но сейчас он не в лучшей форме, чтобы сделать это. Ему было бы непросто быть в хорошей форме и иметь возможность конкурировать с Новаком, который уверен в себе, несмотря на то, что проиграл на Олимпийских играх», – утверждает теннисистка.
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- Надаль завершил сезон из-за травмы стопы. Последний матч он провел в Вашингтоне, где в третьем круге проиграл южноафриканцу Ллойду Харрису.
- Рафа наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, где завоевал 62 титула, включая 26 «Мастерсов» и 13 «Шлемов».
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