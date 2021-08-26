Вторая ракетка мира Даниил Медведев дал интервью о футболе: порассуждал о «Баварии», за которую болеет, и звездном составе «ПСЖ», а также положительно оценил атакующие скиллы Артема Дзюбы.

О Юлиане Нагельсманне во главе «Баварии»

– Я рад, что он стал новым тренером. Я следил за ним с начала его карьеры в «Хоффенхайме», который он возглавил в 28 лет. Мой тренер по физподготовке играл в четвертой лиге Франции, и мы говорили о Нагельсманне, потому что во Франции 28-летний не смог бы стать тренером команды первой лиги. Нагельсманн проделал невероятную работу, находя и развивая игроков в «Хоффенхайме» и превращая их в звезд. Он также отлично поработал в «Лейпциге». Мне очень нравится его стиль, надеюсь, он еще долго будет тренировать «Баварию».

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О составе «ПСЖ» с Месси, Мбаппе и Неймаром

– Это потрясающе. Париж находится надалеко от моего дома в Монако, и я обязательно спланирую несколько поездок, чтобы увидеть этих троих парней, играющих вместе. Я должен это увидеть. Или если они будут играть в Монако. Но у «Баварии» есть шанс их обыграть. В Лиге чемпионов может случиться все, что угодно. Кто поставил бы на «Челси» в начале прошлого сезона? Никто, а в итоге они победили. За исключением «Реала» с Зиданом, никому не удавалось выиграть дважды подряд, и это делает Лигу чемпионов особенной.

О Дзюбе и собственной позиции на поле

– Я, наверное, не добился бы успеха в футболе. Судя по моему росту, скорее всего, я бы стал центральным защитником, но когда я играл, я был очень плох в защите. Не знаю почему – просто не чувствовал эту позицию. Может, я был бы как Артем Дзюба. Он забил больше всех в сборной России, действительно уникальный игрок. Люди, которые не разбираются в спорте, сказали бы, что он ничего не умеет, а он просто продолжает забивать. Так что, возможно, я был бы похож на него – не представлял бы, что делаю на поле, но все равно бы забивал, – цитирует Медведева Spox

US Open-2021 стартует 30 августа, Медведев будет посеян под вторым номером за Новаком Джоковичем.

Первой ракетке России предстоит защищать очки за финал 2019 года.

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