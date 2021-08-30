ATP и WTA обновили рейтинги в преддверии US Open – четвертого и последнего мэйджора сезона, который стартует 30 августа в Нью-Йорке.

Топ-теннисисты готовились к турниру «Большого шлема» и не участвовали в турнирах, поэтому мужская топ-10 осталась прежней. Рейтинг возглавляет серб Новак Джокович, лучшие теннисисты России Даниил Медведев и Андрей Рублев идут вторым и седьмым. Аслан Карацев потерял позицию и переместился на 25-е место, Карен Хачанов остается 28-м.

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

US Open Матчи Медведева и Рублева, Маррей – Циципас. 1-й день US Open 11 ЧАСОВ НАЗАД

Рейтинг АТР за 30 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11113

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9980

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4 (5). Александр Зверев (Германия) – 8240

5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 7815

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 6995

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6400

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5533

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4125

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3580 ...

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25 (24). Аслан Карацев (Россия) – 2224 ...

28 (28). Карен Хачанов (Россия) – 2010 ...

Аслан Карацев Фото: Getty Images

Изменение в женском рейтинге – возвращение в топ-5 украинки Элины Свитолиной, которая поменялась местами с Софией Кенин из США. Лучшая теннисистка России Анастасия Павлюченкова идет 17-й, также в топ-100 входят еще восемь россиянок. Прорыв с 88 места на 82-е удался Варваре Грачевой после полуфинала турнира в Чикаго.

Рейтинг WTA за 30 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 10185

2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 7010

3 (2). Наоми Осака (Япония) – 6666

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5530

5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5230

6 (5). София Кенин (США) – 5030

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4537

8 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4461

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4273

10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4210 ...

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15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3420...

27 (27). Дарья Касаткина (Россия) – 2340...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) – 2040...

34 (34) Екатерина Александрова (Россия) – 1866...

52 (52) Людмила Самсонова (Россия) – 1391...

79 (78) Светлана Кузнецова (Россия) – 1004...

83 (81). Анна Блинкова (Россия) – 954...

82 (88). Варвара Грачева (Россия) – 990...

89 (89). Анастасия Потапова (Россия) – 895 ...

US Open продлится с 30 августа по 12 сентября.

Оба рейтинга разморожены.

US Open Медведев и Рублев пройдут дальше, Маррей – нет. Ставки на US Open 18 ЧАСОВ НАЗАД