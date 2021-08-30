Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, повлияла ли на его игру свадьба на украинской теннисистке Элине Свитолиной.
За полтора месяца после торжественной церемонии 34-летний спортсмен выиграл больше матчей, чем за весь предыдущий год – четыре против трех.
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«То, что я женился, не означает, что я стал играть лучше. Брак совершенно точно меняет человека, но не меняет спортсмена. Вообще в моей игре ничего не изменилось – просто я начал побеждать. Я не проигрывал 4:6 или 5:7 в третьем сете, а выиграл, и это придало мне уверенности в себе», – приводит слова Монфиса L’Equipe.
  • Гаэль Монфис и Элина Свитолина встречаются с начала 2019 года.
  • В апреле 2021-го пара объявила о помолвке, а 16 июля француз и украинка сыграли свадьбу.
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