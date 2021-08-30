Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, повлияла ли на его игру свадьба на украинской теннисистке Элине Свитолиной.

За полтора месяца после торжественной церемонии 34-летний спортсмен выиграл больше матчей, чем за весь предыдущий год – четыре против трех.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android, чтобы смотреть US Open! Это нужно всем

Токио-2020 женщины Свитолина проиграла Вондроушовой, чешка сыграет за золото с Бенчич 29/07/2021 В 12:07

«То, что я женился, не означает, что я стал играть лучше. Брак совершенно точно меняет человека, но не меняет спортсмена. Вообще в моей игре ничего не изменилось – просто я начал побеждать. Я не проигрывал 4:6 или 5:7 в третьем сете, а выиграл, и это придало мне уверенности в себе», – приводит слова Монфиса L’Equipe

Гаэль Монфис и Элина Свитолина встречаются с начала 2019 года.

В апреле 2021-го пара объявила о помолвке, а 16 июля француз и украинка сыграли свадьбу.

Токио-2020 Свитолина – 1-я полуфиналистка Олимпиады-2020 28/07/2021 В 04:06