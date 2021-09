Роджер Федерер застал сразу четыре поколения: бился с доигрывающим в теннис Андре Агасси, доминировал над Ллейтоном Хьюиттом и Маратом Сафиным, нашел себе равных в лице Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея, стал примером для поколения «Некстген». В 2021-м одни пытаются свергнуть «Биг-3», другие – залечивают раны, а кто-то давно на отдыхе.

Андре Агасси (США)

Андре Агасси, Род Лейвер, Пит Сапрас Фото: Getty Images

Личные встречи: 8-4

Тогда: 16 лет, начало карьеры в 1986-м

Уход Агасси закрыл целое поколение – Борис Беккер, Пит Сампрас, Евгений Кафельников, Марат Сафин – и активировал величие Федерера. Смена эпох прошла быстро и безболезненно: молодой сверг стареющего коллегу. В последней очке на US Open-2005 Агасси провалил финал (3:6, 6:2, 6(1):7, 1:6) и отдал №1 мирового рейтинга Роджу. На корте Артура Эша годом позже он оформил неприятный дубль – последний заход на «БШ» Агасси проиграл 112 ракетке мира Бенджамину Беккеру. Андре посылал воздушные поцелуи, плакал и кланялся любимой публике, которая стоя провожала гения – 8-кратный победитель мэйджоров за карьеру успел облысеть, жениться на одной их самых влиятельных теннисисток в «Открытой эре» Штеффи Граф и подумать о продолжении теннисной династии.

Сейчас: 51 год

Обладатели 30 «ТБШ» на двоих так просто не могли расстаться с теннисом – Агасси и Граф регулярно замечают на кортах с ракетками. Они даже сколотили на этом бизнес в Лас-Вегасе: для желающих – люксовый тур и изысканные блюда в ресторанах, частные коктейльные вечеринки со звездами нулевых и личный мастер-класс от пары. Работает Андре и в стенах католической школы, где обучают бедную молодежь – в 2009, 2010 и 2020 годах 100% выпускников академии поступили в высшие учебные заведения. На карандаше у великого и будущее сына – правда, вместо ракетки юный Джейден Гил осваивает биту в высшей лиге бейсбола.

Марат Сафин (Россия)

Марат Сафин Фото: Getty Images

Личные встречи: 11-2

Тогда: 17 лет, начало карьеры в 1997-м

Одного из главных антагонистов ATP нулевых Марата Сафина любили за непосредственность, эмоциональность и удары с бэкхенда в прыжке. Харизматичный русский обаял толпу, ломая ракетки – на выброс он отправил 1055 таких. Поставщик оборудования даже подарил ему сноуборд с этим выгравированным числом. Фанаты закрывали глаза на изъян шоумена – неожиданные выходки перевешивали любой инцидент. Чего только стоит эпизод на «Ролан Гаррос»-2004, когда он посреди матча с Феликсом Мантильей спустил шорты.

Сейчас: 41 год

Марат пробил путь к сердцам теннисных фанатов и на их любви дошел до финала US Open-2020, где выгрыз «Шлем» у Рафы Надаля. Американский мэйджор провел виртуальный турнир среди бывших чемпионов Америки. 60% голосов против 40% – графическая чашка отправилась в Россию.

Сафин не раз заявлял, что играл в теннис против своей воли: «Я никогда не любил его, ощущал давление и делал это только из обязательств». Но окончательно он так и не покончил со спортом. Марат участвует в ветеранских матчах, стал капитаном русских в новом командном турнире ATP Cup. В Австралии 2020-го сборная не взяла титул, но Сафина отлично помнили. Этому предшествовала великая трансляция финала US Open-2019 с участием Даниила Медведева и Рафаэля Надаля, церемониальное камео на парижском «Мастерсе» и визит в итальянскую академию к Марии Шараповой.

Энди Роддик (США)

Энди Роддик на US Open-2012 Фото: Eurosport

Личные встречи: 22-4

Тогда: 18 лет, начало карьеры в 2000-х

Обаятельный американец запомнился нервозностью на корте и подачей за 230 км/ч. Он выстреливал настолько сильно и по месту, что и S&V был ни к чему. Это работало со всеми, кроме Федерера – Энди так и остался «клиентом» швейцарца. За карьеру он осилил лишь один «БШ» – на US Open-2003 обыграл Хуана Карлоса Ферреро – 6:3, 7(2):6, 6:3.

Сейчас: 39 лет

«Рад, что Энди Роддик будет комментировать Уимблдон в этом году. Роддик – мужик», –

Федерер.

Вслед за острословом-американцем Джоном Макинроем легко нашел себя на телевидении и Роддик. Перед камерой Энди весел и остроумен, саркастичен и непосредственен. Не жалеет ни лаки-лузеров, ни элиту. Джоковича, например, он недавно подколол за заботу о питании: «Я даже не знал, что такое глютен, когда играл в теннис. Может, надо было почитать, и тогда бы я выиграл Уимблдон». В эфире Роддик в шуточной форме рассказал, почему ушел из тенниса в 30 лет.

«Сэр Энди, пожалуйста, не могли бы вы поведать, как сохранить положительный баланс личных встреч против Джоковича?» – спросил один из пользователей твиттера во время лайва.

«Конечно. Нужно завершить карьеру до следующего поединка с ним», – парировал Энди.

Фернандо Гонсалес (Чили)

Фернандо Гонсалес, Рафаэль Надаль и Новак Джокович Фото: Getty Images

Личные встречи: 12-1

Тогда: 19 лет, начало карьеры в 1999-м

В 2004-м Олимпиаду в Афинах захватили чилийцы – Фернандо Гонсалес и Николас Массу взяли личку и пару на ОИ. В одиночном разряде уроженец Сантьяго обыграл двух игроков топ-20, в том числе второго в мире Энди Роддика, и взял бронзу у Тэйлора Дента, а в паре с Массу стал первым в истории страны олимпийским чемпионом. Правда, соотечественник его перещеголял – на следующий день оформил дубль, победив в финале сингла другого американца Марди Фиша.

Сейчас: 41 год

В январе чилиец организовал теннисную школу Escuela Fernando Gonzalez, где кумиров с радостью навещают звезды «Некстгена»: Кристиан Гарин не раз практиковался с гуру. Как и Энди Роддик, Фернандо выступает экспертом на ESPN, где дебютировал на «РГ»-2020.

Давид Налбандян (Аргентина)

Давид Налбандян Фото: Getty Images

Личные встречи: 11-8

Тогда: 18 лет, начало карьеры в 2000-м

Ближе всех к небожителю подкрался аргентинец, который регулярно изводил Федерера на харде. Он стал самым прогрессивным янгстером ATP: 20-летним Давид на первом для себя «БШ» добежал до финала, где проиграл Ллейтону Хьюитту. Тот сезон он закончил 12-м, но главные победы в карьере – в середине осени 2007-го – протащили его в топ-3. За три недели Налбандян выиграл два супертурнира в Мадриде и Париже – пару раз победил первую и вторую ракетки Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, а также нанес укол третьему в мире Новаку Джоковичу.

Сейчас: 39 лет

Экс-третья ракетка мира консультирует 21-летнего серба Миомира Кечмановича. Финалист Уимблдона-2002 уже входил в команду теннисиста на турнирах в Кордове и Буэнос-Айресе, работал с ним на «Мастерсе» в Риме, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Но лишь пару раз коллега Джоковича забегал дальше второго круга на ATP-250.

Хотя лишить мир этого тандема могла одна зависимость аргентинца. В 2020-м он чудом выжил после аварии на ралли. Во время последней гонки в окрестностях Буэнос-Айреса Налбандян потерял контроль над управлением и провернул пару сальто в воздухе. К счастью, удалось выжить и ему, и штурману.

Маркос Багдатис (Кипр)

Маркос Багдатис Фото: Getty Images

Личные встречи: 7-1

Тогда: 21 год, начало карьеры в 2003-м

Самый известный киприот в теннисном мире и один из долгожителей этого вида спорта – последние 10 лет Маркос кайфовал в туре, не имея никаких притязаний на титулы. Тихой сапой в 2016-м он прошел до четвертого круга US Open. Лучший результат – финал Australian Open-2006, где Багдатису повесил «баранку» как раз швейцарец – 7:5, 5:7, 0:6, 2:6.

Сейчас: 36 лет

Герой и приглашенный журналист Fox Sports с экс-теннисисткой Даниэлой Хантуховой обсуждает турнирные расклады и интервьюируют топов. Но киприот не выпускает из рук и ракетку – с Томми Хаасом, Грегом Руседски еще берет титулы на ветеранском турнире чемпионов-2019. Размять косточки он выйдет 13 сентября.

Томми Хаас (Германия)

Томми Хаас Фото: Getty Images

Личные встречи: 13-5

Тогда: 18 лет, начало карьеры в 1996-м

Немца знают из-за финала с Кафельниковым в Сиднее 2000-х – для Германии он стал первым за много лет, кто пробрался так далеко в сетке. Тогда Хаас проиграл пиковому русскому в жарком пятисетовом формате. Также первым еще девять лет назад он начал войну с туалетными перерывами, которые в 2021-м из-за Стефаноса Циципаса стали хедлайнером мэйджора. Немец часто жаловался на Маррея – якобы тот притворялся травмированным, а после перерыва играл, будто его ничего не беспокоило. Пойнт Томми подтверждал случаем на US Open в 2012 году – тогда британец взял пятую партию и матч у Джоковича лишь после затяжного тайм-аута – 7:6(10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2.

Сейчас: 43 года

Как и все герои нулевых, Томми ежегодно участвует в турнире чемпионов с Радеком Штепанеком, Багдатисом и Руседски, эффектно щеголяет полуголым на местных кортах, коллекционируя лайки твиттера.

Ллейтон Хьюитт (Австралия)

Ллейтон Хьюитт Фото: Imago

Личные встречи: 18-9

Тогда: 18 лет, начало карьеры в 1998-м

Видом и игрой молодой австралиец напоминал великих предшественников – Джимми Коннорса и Андре Агасси. Не отличающийся ростом, скоростной и мобильный, он предпочитал мотать километры на задней, но при этом хорошо играл на контратаке. Наконец, он обладал невероятными качествами бойца, которые в 17 лет позволили ему взять титул в Аделаиде, а на кортах Queen's Club обыграть в финале самого Сампраса. Через два года тинейджер очутился в десятке, квалифицировался на Итоговый и оформил US Open-2001.

Сейчас: 40 лет

Чаще, чем на корте, Ллейтон появляется в ТВ-студиях или на записи подкастов. Один из таких, Down The Line, он делает для одного местного канала Wide World of Sports. В 2020-м вместе с теннисистами Хьюитт активно участвовал в благотворительных акциях. С производителем макаронных изделий Old El Paso Лейтон поддерживал нуждающихся в пропитании семьи – за каждую победу австралийцев на АО в копилку пожертвований отправляли 100 ланч-боксов. Наборы разошлись по всему миру.

В начале 2021-го его, как и еще пять теннисистов, номинировали на введение в Международный зал славы. «Игроками чести» стали американка Лиза Реймонд, два испанца (Хуан Карлос Ферреро и Серхи Бругера) и швед Йонас Бьоркман.

