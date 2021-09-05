Отличная новость для всех фанатов тенниса! Eurosport начинает серию прямых эфиров в тиктоке с российскими теннисистами.

Ведущая София Колодкина обсудит актуальные вопросы с топовыми гостями – Еленой Весниной, Николаем Давыденко и Анастасией Мыскиной.

Ниже – всех расписание прямых эфиров. И ссылка на TikTok Eurosport подписывайтесь , чтобы ничего не пропустить.

US Open Карацев проиграл 99-й ракетке мира и не вышел в 1/8 US Open 8 ЧАСОВ НАЗАД

6 сентября в 20:30. Гость – Елена Веснина. Тема: Камбэк женского тенниса 2021 - случайность? И когда спад?

7 сентября в 19:30. Гость – Николай Давыденко. Тема: Без Биг-3, но с русскими и Некстген. Куда движется теннис?

8 сентября в 17:30. Гость – Анастасия Мыскина. Тема: О ментальности в теннисе нулевых и 2021-м: русские, Осака и Биг-3.

US Open Карацев – о матче с американцем на USO: «Тут русских тоже много» 03/09/2021 В 10:13