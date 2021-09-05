Отличная новость для всех фанатов тенниса! Eurosport начинает серию прямых эфиров в тиктоке с российскими теннисистами.
Ведущая София Колодкина обсудит актуальные вопросы с топовыми гостями – Еленой Весниной, Николаем Давыденко и Анастасией Мыскиной.
Ниже – всех расписание прямых эфиров. И ссылка на TikTok Eurosport – подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
US Open
Карацев проиграл 99-й ракетке мира и не вышел в 1/8 US Open
6 сентября в 20:30. Гость – Елена Веснина. Тема: Камбэк женского тенниса 2021 - случайность? И когда спад?
7 сентября в 19:30. Гость – Николай Давыденко. Тема: Без Биг-3, но с русскими и Некстген. Куда движется теннис?
8 сентября в 17:30. Гость – Анастасия Мыскина. Тема: О ментальности в теннисе нулевых и 2021-м: русские, Осака и Биг-3.
US Open
Карацев – о матче с американцем на USO: «Тут русских тоже много»
US Open
Карацев: «Начало получилось нервным, было непросто эмоционально»