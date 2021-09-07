Отличная новость для всех фанатов тенниса! Eurosport начинает серию прямых эфиров в тиктоке с российскими теннисистами.

Ведущая София Колодкина уже обсудила тему камбэка женского тенниса в 2021 году с Еленой Весниной. Следующим топовым гостем станет Николай Давыденко. Он ворвется в прямой эфир 7 сентября в 22:22. Тема обсуждения: Без Биг-3, но с русскими и Некстген. Куда движется теннис?

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