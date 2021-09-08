Eurosport продолжает серию прямых эфиров в тиктоке с российскими теннисистами.

Гостем третьего выпуска станет экс-вторая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Анастасия Мыскина. Она ворвется в прямой эфир 8 сентября в 17:30. Ведущая Софья Колодкина поговорит с экс-второй ракеткой мира о ментальности в теннисе нулевых и 2021-м: русские, Осака, Биг-3.

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