Неизвестные ограбили дом российской теннисистки Елены Весниной. Теннисистка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении и сообщила, что полиция проводит осмотр дома в Подмосковье.

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, обнаружили, что украли обе олимпийские медали – золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», – приводит слова Весниной ТАСС

По словам Весниной, она с мужем забыла включить сигнализацию, и в момент ограбления система безопасности была отключена. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитали.

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Елена Веснина выиграла золото в парном разряде на Олимпиаде в Рио и серебро в миксте на Играх в Токио.

Ранее сообщалось, что в Сочи откроется академия Весниной.

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