Победитель US Open Даниил Медведев поделился тем, что поздравления от президента России Владимира Путина добавили ему счастья. По словам теннисиста, слова президента, в которых тот отметил его высочайший класс и упорство, были одними из первых после победы.

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«Понимаешь, что выиграл [кубок] «Большого шлема», дело серьезное, но, как я говорю, и так радость переполняет, а то, что президент поздравил, – это просто добавляет еще счастья к победе.

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Очень приятно, что президент, и вообще правительство следит за результатами, за спортсменами, и очень рад, что это не осталось незамеченным, поэтому очень приятно было действительно», – цитирует Медведева «Р-Спорт»

Медведев в финале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах с одинаковым счетом 6:4.

Даниил выиграл первый в карьере турнир «Большого шлема».

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