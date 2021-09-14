Eurosport продолжает серию прямых эфиров в TikTok с российскими теннисистами.
Вы знали, что легенда российской журналистики Владимир Познер – большой поклонник тенниса? 14 сентября в 15:30 (мск) он подведет с Максимом Янчевским итоги US Open, завершившегося победой Даниила Медведева.
Приходите в назначенное время в наш TikTok и наслаждайтесь эфиром. И еще раз: ссылка на TikTok Eurosport – подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Теннис
Мыскина в прямом эфире тиктока Eurosport – залетай скорее!
Теннис
Веснина, Мыскина и Давыденко в тиктоке Eurosport – залетайте
Теннис
Мыскина: «После победы на «РГ» зашел Путин, нас поздравил. Перед встречей никак не инструктировали»