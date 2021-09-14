Eurosport продолжает серию прямых эфиров в TikTok с российскими теннисистами.

Вы знали, что легенда российской журналистики Владимир Познер – большой поклонник тенниса? 14 сентября в 15:30 (мск) он подведет с Максимом Янчевским итоги US Open, завершившегося победой Даниила Медведева.

Приходите в назначенное время в наш TikTok и наслаждайтесь эфиром. И еще раз: ссылка на TikTok Eurosport – подписывайтесь , чтобы ничего не пропустить.

Теннис Мыскина в прямом эфире тиктока Eurosport – залетай скорее! 08/09/2021 В 10:05

Теннис Веснина, Мыскина и Давыденко в тиктоке Eurosport – залетайте 05/09/2021 В 12:07