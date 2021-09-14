Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в интервью Eurosport объяснил, почему теннисисты сдают матчи.
«Все предложения по поводу слива матча – это реально бизнес. Та же наша девчонка, на которую наехали, арестовали во Франции (Яна Сизикова – Eurosport). А вы знаете, я, кстати, не защищаю и не против ее. Вот если взять эту девчонку. Да, она работает по 4-5 часов. Она там 200-я, 300-я в мире, к примеру. И если суммировать все гонорары, которые она получила в течение года… Ну вот 300-й, 400-й игрок за год зарабатывает 50 тысяч. 300-й игрок в футболе – это миллионер, это топ игрок какого-то европейского клуба, который будет хорошо оплачиваться», – сказал Чесноков.
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- Полностью интервью Андрея Чеснокова появится на ютьюб-канале «Eurosport Интервью» в пятницу, 17 сентября.
- В июне 2021-го Яну Сизикову задержали в участии в договорном матче на «Ролан Гаррос». 25-летняя спортсменка выступала в парном разряде с американкой Мэдисон Брингл.
Теннис
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