Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в интервью Eurosport рассказал, кто больший фанат тенниса: Путин или Ельцин.

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«Это еще в 80 годах было, когда я тренировался в спорткомплексе «Дружба», я тренировался в одном зале, а Борис Николаевич – он еще не был президентом Российской Федерации – он тоже тренировался на «Дружбе». И каждый раз, когда мы заканчивали, а мы заканчивали одновременно, он мне говорил: «Пойдем чайку попьем». Я приходил в какой-то кабинетик, там одна женщина готовила чайную процедуру. Он не только знал теннис, но и еще был игроком.

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А я знаю, что Владимир Владимирович занимается другим видом спорта», – сказал Чесноков.

Полностью интервью Андрея Чеснокова появится на ютьюб-канале «Eurosport Интервью» в пятницу, 17 сентября.

Первый президент РФ Борис Ельцин скончался в 2007 году.

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