Американец Теннис Сандгрен был дисквалифицирован в матче против Кристофера Юбенкса на турнире в американском Кэри из-за попадания мячом в линейного судью.
Это случилось во втором гейме игры. Сандгрен выбил мяч, и тот попал судье ниже спины.
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«Итак, сегодня мяч, который бросил болбой, попал мне по яйцам. Я отбил мяч в забор, а он отскочил в попу судье, когда тот переходил на другую сторону. В результате – дисквалификация. А как проходит вечер у вас? И на всякий случай – во всем виноват я сам», – написал о произошедшем Сандгрен в твиттере.
- В прошлом году первую ракетку мира Новака Джоковича сняли с US Open, когда выбитый им мяч попал в горло линейной судьи.
- Теннис Сандгрен получил имя в честь своего прадеда родом из Швеции, который не играл в теннис и не был связан со штатом Теннесси.
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