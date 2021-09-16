Румынская теннисистка Симона Халеп вышла замуж за бизнесмена Тони Юруца.

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Свадьба 11-й ракетки мира и 42-летнего миллиардера состоялась 15 сентября в румынском курорте Мамая. В инстаграме Халеп поделилась трогательным видео с церемонии – теннисистка опубликовала видео их свадебного танца.

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Симона Халеп и Тони Юруц обручились в июне 2021 года. Это третий брак 42-летнего миллиардера.

Отец румынской теннисистки дал согласие на бракосочетание в октябре 2019 года, но попросил не торопиться со свадьбой, чтобы не помешать карьере Халеп.

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